北海道の東部、根室管内の中央部に位置する別海町(べつかいちょう)は、北海道らしい大平原が広がる牧歌的な風景が見られる一方、野付(のつけ)半島や風蓮湖、野付風蓮道立自然公園など、さまざまな景観を有する自然にあふれたまち。

今回は、別海町の大自然を体感できる代表的なスポット「野付半島」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

大自然のアート! 「野付半島」について

野付半島原生花園

野付半島

・北海道野付郡別海町野付63番地(野付半島ネイチャーセンター)

・アクセス：【車】別海から50km／約60分

知床半島と根室半島の中間に位置し、オホーツク海に腕を伸ばすようにして広がる「野付半島」は、全長約26kmの日本最大の砂嘴(さし)です。砂嘴とは、海流により運ばれた砂が、長年に渡って堆積して作られた地形のこと。

野付半島沖の海底は起伏が多く潮流も早いことから、道内でも有数の漁場となっており、ホタテや北海シマエビ、あさりなど、野付沖の豊かな海峡で育つ海産物が人気です。

野付半島ネイチャーセンター

車で走り、見えてくる建物が「野付半島ネイチャーセンター」。1階は観光案内所やレストラン、2階は野付半島の自然や歴史について学べる場所です。

さまざまなイベントや観光案内、ツアーを行っており、「野付半島ネイチャーセンター」が認めたガイドのみが案内してくれるスペシャルなネイチャーツアー「時空を超えた森との出会い」をはじめ、季節に応じたツアー、自然観察・バードウォッチングコースなど多彩!

トドワラ

ネイチャーセンターから木道の散策路を歩くと、別海十景の一つである「トドワラ」を見ることができます。海水に侵食され、トドマツが立ち枯れた姿が見せる荒涼とした光景は、まるで別世界!

またネイチャーセンターからトドワラへ続く遊歩道沿いには「野付半島原生花園」もあり、季節ごとに色鮮やかな花を楽しむことができます。

自治体からのメッセージ

別海町は、北海道の東部、根室管内の中央部に位置し、東西61.4km、南北44.3kmに広がるまちです。その面積は東京都23区の2倍以上と言われています。

生乳生産量日本一の酪農をはじめ、驚くほど大きく甘みのあるホタテやいくら、秋鮭、ホッキ貝などの特産品が有名で、日本最大の砂嘴「野付半島」は多くの観光客で賑わいをみせています。夏場の平均気温は20度前後で涼しく過ごせるが、真冬はマイナス20度を下回る日も!

別海町のふるさと納税返礼品について

別海町の新たな挑戦となる「国産うなぎの蒲焼き」と、まち自慢の「ホタテ」を紹介します。どちらも別海町の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

国産 大 特上うなぎ(160g 2尾)

・提供事業者：株式会社OTOMONO

・内容量：国産うなぎ 160g×2尾

・寄附金額：1万1,000円

※2026年6月以降、順次発送開始。

うなぎ蒲焼きの美味しさのポイントは焼きです。さばいてすぐに白焼きし、その直後にたれを付けて身に入り込むよう付け焼きを繰り返しています。しっかりと火を通すことでふっくらとやわらかなうなぎを楽しむことができます。衛生管理の行き届いた施設で丹念に作られています。

北海道 野付産 冷凍ホタテ 貝柱 大玉（Sサイズ）500ｇ

・提供事業者：野付漁業協同組合

・内容量：ホタテ玉冷(大玉) 500g

・寄附金額：1万2,500円

※浜値の変動などにより、寄附金額が変更となる場合がございます。

甘さと旨みが特徴の野付産ホタテです。肉厚で濃厚な味わいが自慢! 人の手で一枚一枚丁寧に加工されています。

今回は北海道別海町の観光スポット「野付半島」と、人気の返礼品を紹介しました。トドワラやナラワラ、季節の花々、ゴマフアザラシ、たくさんの鳥など、大自然を心行くまで満喫できるスポットです。ガイドが案内してくれるツアーが実施されているのも魅力。気になった人はぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者