22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に昨季までロッテで監督を務めた吉井理人氏が出演し、ロッテ投手コーチ、監督時代の教え子であるドジャース・佐々木朗希について言及した。

佐々木朗希がロッテでドラフト1位で入団した1年目の20年当時吉井氏は、ロッテの一軍投手を務めていた。吉井氏は「高卒であれだけの球は投げられるのは天下一品の素質を持って入ってきた。メジャーに行くのはわかっていたので、メジャーに送り出すまでは故障はさせないぞと。みんなからは甘やかせすぎだと言われたんですけど、それくらいすごい素質を持った選手で、うまく送り出せて良かったです」と裏話を明かした。

「故障させた時は責任問題になるので、自分が辞めるときは（佐々木）朗希が故障した時だなと思っていたので」と責任、覚悟を持って佐々木朗希を育てた。 また、吉井氏は「今回は（佐々木朗希がWBC日本代表に）選ばれていないので残念だったんですけど、去年のワールドシリーズしっかり投げているのを見たら、以前日本のCSで体が万全でない時は投げたくないと言ったことがあったんですけど、そういうところから考えると、疲れている体を振り絞って投げたので、精神的にも体力的にもすごく逞しくなった。今シーズンの活躍を期待しています」とエールを送った。