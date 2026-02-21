俳優の山下美月が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日・22日の2週にわたり放送される「父と娘のキッチンカー物語」。キッチンカーでの成功を夢見る2組の父と娘の奮闘を追った作品だ。

登場人物たちが、思い描いた通りにいかず苦悩する姿が描かれるが、乃木坂46の卒業からこれまでの2年を振り返り、自身も「全然思い描いた通りにいかないです」と打ち明ける山下。それでも、「今はそれすら楽しんでやっています」と前を向き、仕事に全力投球で臨んでいるようだ――。

家を飛び出した娘と父が向き合う

オリジナルのホットサンドを武器に、キッチンカーに人生を懸ける恵夢(えむ)さん(24)。運送会社を経営する父・竜太さん(54)は、自らの経験と人脈を惜しみなく注ぎ、出店場所の確保から経営の助言まで全面的にサポートしてきた。

週末は父の後押しもあり集客が見込めるイベントに出店することで上々のスタートを切ったものの、平日は苦戦が続き、恵夢さんは思い描いていたキッチンカー生活とのズレを感じ始めていた。さらに開業後、恋人との交際が始まったことで、仕事への向き合い方をめぐって父と衝突。自立したい娘と成功してほしい父…互いの思いがすれ違いを生み、やがて娘は家を飛び出してしまう。互いの本音を確認するために、久しぶりに向きあった2人は話し合いの席に着くのだが…。

一方、クレープで勝負する元イタリアンの料理人・江里奈さん(27)も、不安定なキッチンカービジネスの現実と向き合っていた。週末は家族総出で営業し、1日で20万円近い売り上げをあげることも珍しくない。しかし、イベントのない平日は1万円にも届かない日もあり、不安と焦りを募らせる。それでも、板金会社を経営する父・道世さん(62)は黙って娘を支え続ける。

キッチンカーで夢を追う娘と、その背中を支えてあげたい父。すれ違う父娘が迷い込んだ道の先にあるものは…。

芸能界の父はバナナマン「またご一緒できるように頑張ろうと」

山下自身の親の性格は、「父と母で正反対なんです。父はマイペースで、旅行が好きだったり多趣味で、母は若い頃に銀行員で仕事に一生懸命で、今も私がいない間に家に来て、隅から隅までピカピカにしていく完璧主義。あまりにも正反対すぎて、どうしてこの2人が一緒に暮らせるんだろうと思います(笑)」とのこと。

芸能活動に対して、両親からは特に反対もなかったそうで、「逆に私のほうが“一人娘なのに10代から実家を出るなんて!”、“子離れ大丈夫かな、寂しくないかな…”と心配していました」という。それでも、「今でも親身になっていろいろ話を聞いてくれるので、ありがたい存在です」と感謝した。

そんな山下にとっての芸能界における父は、『乃木坂工事中』(テレビ愛知)で長年にわたり共演したバナナマンの2人。

「最近だと、設楽(統)さんは朝の番組(『ノンストップ!』)に出演させていただくこともあるので、“また作品出るの?”、“働きすぎじゃない?”って声をかけてくださると、“あ、私の活動を知ってくれてるんだ”ってうれしくなります。だからこそ、またご一緒できるように頑張ろうという気持ちになりますね」と奮起させてくれるそうだ。

仕事を取ると何もなくなってしまうという恐怖

夢と希望を持ってスタートさせたキッチンカーだが、思い描いた通りにいかないのが商売の難しさ。乃木坂46を卒業してもうすぐ2年になる山下に、思い描いた通りの活動ができているかを尋ねてみると、「全然そうはいかないです」と即答した。

その中でも、「20代後半に入って、仕事への向き合い方が変わってきました。夢を追うのは大事だけど、お金のことやパートナーのことなど、理想像と現実に直面する年齢の壁みたいなものを感じるようになったんです」と明かしながら、「でも、今はそれすら楽しんでやっています。理想通りではないですが、満足してないということではないので」と強調する。

昨年10月期のドラマ『新東京水上警察』(フジテレビ)では、出演オファーを受けて自主的に一級小型船舶操縦士免許(一級船舶免許)を取得するなど、仕事に対してストイックな姿勢を見せているが、「10代の時からお仕事をさせていただいていて、学校を休んで仕事をしたり、仕事以外のことを自分の意志で選択してこない芸能活動を送ってきたからこそ、仕事が全てになっていて、今の自分から仕事を取ってしまうと何もなくなってしまうという恐怖があるんです」と本音を吐露。

その上で、「20代のうちは、とにかくいろんなものを学んで教えていただいて吸収して、勉強して働く。そんなふうに思いながら、駆け抜けていきたいと思っています」と、仕事に全力投球の構えを見せた。

恵夢さんのキッチンカー