2025年は防御率0.17と圧巻の投球でブルペンを支え、WBCメンバーにも選出された右腕。だが紅白戦で左アキレス腱を損傷し出場辞退。開幕絶望が決定的となった。

鉄壁リリーフにアクシデント

石井大智

阪神タイガースの石井大智（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／80kg

・生年月日：1997年7月29日（28歳）

・経歴：秋田工高専 - 四国・高知

・ドラフト：2020年ドラフト8位（阪神）

・2025年成績：53試合登板（53回）、1勝9セーブ36ホールド、42奪三振、防御率0.17

2025年は防御率0.17と圧巻の投球を披露し、WBCメンバーにも選出されていた石井大智。しかし、左アキレス腱損傷でWBCの出場を辞退し、開幕絶望が決定的な状況となっている。

高知ファイティングドッグスから2020年ドラフト8位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験すると、プロ3年目の2023年にリリーフとして一軍に定着。

翌2024年は自己最多の56試合に登板し、4勝1敗30ホールド、防御率1.48と優れた成績をおさめた。

さらに2025年は、NPB新記録となる50試合連続無失点を記録するなど、無双投球を見せた。

同年のレギュラーシーズンでは、53試合の登板で1勝9セーブ36ホールド、防御率0.17と圧倒的な数字を残した。

第6回WBCの侍ジャパンメンバーにも選出されていた中、2月11日に行われた紅白戦で、ベースカバーへ走った際に負傷。左アキレス腱損傷の診断を受け、長期離脱を余儀なくされた。

WBCの出場辞退も決まり、阪神、そして侍ジャパンにとっても痛恨の離脱となった。

