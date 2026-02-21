ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、主力選手の相次ぐ負傷離脱に悩まされた。今季もすでに怪我人が続出しており、手術明けのブルスダー・グラテロル投手は、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えるようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のリカルド・サンドバル記者が言及した。

グラテロルは2024年11月に肩の関節唇修復手術を受け、2025年はメジャー、マイナーともに登板なしに終わった。その後、長いリハビリを経て今春を迎えている。

今季はドジャースと年俸280万ドル（約4.3億円）で合意し、来オフにはフリーエージェント（FA）を迎える重要なシーズンとなる。グラテロルは2020年からドジャースでプレーし、通算178試合で防御率2.69、ERA+158、WHIP1.03という安定感を誇る。

現在の状態については即答で「100％だ」と明言。「昨年よりずっと良い。体重も約20ポンド（約9キロ）落とした。今は本当に健康だと感じている」と本人は語っている。

心配されるグラテロルの状態についてサンドバル氏は「本人は体調は良くなったと語っているが、開幕はILでスタートすることになるとデーブ・ロバーツ監督が明かしている」と言及した。

