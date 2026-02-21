ブラックバーンを率いるマイケル・オニール監督が劇的勝利を収めたプレストン戦を振り返った。20日、イギリスメディア『ランカシャー・テレグラフ』が同指揮官のコメントを伝えている。

チャンピオンシップ第33節が20日に行われ、ブラックバーンは本拠地でプレストンと対戦した。MF森下龍矢がスタメン出場した一戦は、0－0で迎えた後半アディショナルタイムに途中出場のFW大橋祐紀がヘディングシュートで試合の均衡を破る。この得点が決勝点となり、ブラックバーンはオニール体制で連勝を達成。暫定ながら順位を19位に上げている。

オニール監督は試合後、「今シーズン、このような勝利はあまりなかったと思うので、素晴らしい勝ち方だと思う。連勝を続けて、今後のシーズンに少しでも勢いをつけられたらと思う」と土壇場での勝ち点3獲得を喜んだ。

また、残留争いに巻き込まれていることで今後も現実的なスタイルを貫くことを示唆し、「ビルドアップなど、ボール保持時のプレーにはあまり力を入れていない。より負けにくいチーム作りを目指している。無失点で終えたこともプラスだった」とコメントを残している。

さらに68分から途中出場を果たし、決勝ゴールを決めた大橋は、今シーズンのリーグ戦7点目を記録。『ランカシャー・テレグラフ』は大橋に10点中8点の好評価を与え、「決勝点を奪う前にも、出場直後から好印象だった。ニアポストへのシュートは阻まれたが、試合終了間際にネットを揺らし、観客に興奮の渦を巻き起こした」と評価した。

【ハイライト動画】大橋祐紀が後半AT5分に劇的決勝弾! vsプレストン