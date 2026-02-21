大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手やエドウィン・ディアス投手など、積極的な補強を続けている。この補強はシーズン中も続くと予想され、トロント・ブルージェイズのホセ・ベリオス投手を獲得する案が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・シー記者が言及した。

ベリオスは速球と鋭く落ちるチェンジアップを武器にする実績十分の先発投手だ。ポストシーズン経験も豊富で、大舞台での安定感が評価されている。優勝を狙うドジャースにとっては、ローテーションを安定させられる存在だ。

今季のドジャースは大谷翔平選手、ブレイク・スネル投手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手らを擁する豪華ローテーションを形成する。しかしスネルやグラスノーには故障歴があり、大谷も厳格なイニング管理が想定されている。

そこで、ベリオスを獲得するためにドジャースはホスエ・デ・パウラ外野手、ジャクソン・フェリス投手、ジェームズ・ティブス3世内野手を放出すべきだとの声があがった。

注目されるベリオスの動向についてシー氏は「大谷が二刀流として厳しいイニング管理を課せられる見込みであり、先発投手としての出場機会は限られるだろう。そのため、ベリオスのような実績ある投手の獲得は大きな価値がある」と言及した。

