昨季、断トツでセ・リーグを制覇した阪神タイガース。しかし、課題も露呈した。その課題を克服するには、攻守にわたる若き才能も必要である。急成長を遂げているプロ3年目内野手は、今季の飛躍が期待される一人だ。（文・シモ）［1/6ページ］

急成長中の20歳内野手

百崎蒼生

[caption id="attachment_250190" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの百崎蒼生（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：20歳

・経歴：東海大熊本星翔高

・ドラフト：2023年ドラフト4位（阪神）

・2025年一軍成績：出場なし

今季でプロ3年目の百崎蒼生は、ブレイクしてもらいたい選手の一人である。

東海大相模高を1年で中退し、地元の東海大熊本星翔高に転入した経歴を持つ百崎。打席での積極性と高いコンタクト率で、広角に打ち分ける打撃が特徴である。

2024年は二軍で74試合に出場して、打率.185、1本塁打、10打点と苦戦したが、昨季は79試合に出場して、打率.294、1本塁打、21打点と着実にステップアップしている。

ドラフト当時の会見では、「1番を打ちたい」と語っていたが、昨季の出塁率は前年の.242から.355に上昇。

二塁打も8本から15本と約2倍の数字を記録。未来を見据えて課題を克服し、着実に成長する姿が見られる。

昨季、二軍では二塁で43試合、三塁で27試合、遊撃で16試合守ったが、高校時代は遊撃が本職。まずは思い切りの良いバッティングを手がかりに、遊撃のポジションを取るきっかけをつかめるか。

昨秋キャンプでの中日との練習試合では、2試合連続で安打を放った百崎。この打撃が藤川球児監督の目に留まり、今春のキャンプでは一軍入りとなった。

キャンプでの成長次第では、開幕一軍の切符をつかみ取る可能性を秘めている百崎。今後の成長に注目したい。

走攻守そろうドラ1ルーキー

走攻守そろうドラ1ルーキー

立石正広

[caption id="attachment_250230" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：22歳

・経歴：高川学園高 - 創価大

・ドラフト：2025年ドラフト1位（阪神）

今季のブレイク候補と言えば、ドラフト1位ルーキーの立石正広は外せないだろう。

高川学園高時代の3年夏に出場した甲子園で、バックスクリーンへの目の覚めるような本塁打を放ち、注目された立石。

創価大2年の春季リーグでは、打率.500、5本塁打、14打点で三冠王を獲得。リーグ戦通算72試合の出場で打率.339、15本塁打、56打点と、文句なしの成績を挙げた。

立石の魅力は、打球を引っ張る際のパンチ力だけではない。逆方向へも強い打球を飛ばせる打撃技術、リーグ戦通算17盗塁の走力、内野の守備力など、他のルーキーと一線を画す。

今春のキャンプでは右脚肉離れで二軍調整となっているが、回復が順調に進めば、早々に一軍の舞台に足を踏み入れるのは想像に難くない。

問題はポジションだが、本職の二塁と三塁は中野拓夢と佐藤輝明が守ると考えれば、決め手に欠く左翼でのスタートとなるだろうか。

ゆくゆくはトリプルスリーも狙えるポテンシャルを兼ね備えている立石。まずはプロのスピードやパワーに慣れながら、6番や7番の下位で今季の阪神打線を活性化させてほしい。

プロ1年目からいかなるパフォーマンスを見せるのか、楽しみな存在である。

成長著しいドラ7捕手

成長著しいドラ7捕手

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：21歳

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位（阪神）

・2025年一軍成績：25試合出場、打率.268、2本塁打、2打点

中川勇斗も、今季のさらなる飛躍を予感させる選手である。

昨季までの3年間は、捕手として2023年に一軍初昇格したものの、一軍出場は果たせていなかった中川。昨オフには外野守備にも取り組んで、幅広いオプションに備えた。

迎えた昨季は4月29日に一軍昇格すると、5月6日の巨人戦では「7番・左翼」でプロ初スタメン出場を果たす。

5回表の打席では三塁へ痛烈な打球を放つと、ヘッドスライディングでプロ初安打をもぎ取った。その際、一塁ベースで喜びを爆発させる中川の姿には、熱いものを感じさせた。

また、8月16日の巨人戦でも「7番・左翼」でスタメン出場して、3安打の猛打賞。印象に残る打撃を見せた。

結果、昨季の中川は25試合の出場で、打率.268、2本塁打、2打点の成績をマーク。対左投手の打率は.310を記録した一方、打率.143の対右投手への対応は課題となりそうだ。

ハングリー精神と積極的に振り抜く打撃スタイルが、とにかく魅力の中川。引き続き、左翼争いに食い込んでいきたい。

今季の目標を本塁打10本と定めているが、捕手としての読みも駆使して、目標の数字を達成してもらいたいものだ。

先発陣の新たな一角

先発陣の新たな一角

早川太貴

[caption id="attachment_215839" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの早川太貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：26歳

・経歴：北海道大麻高 - 小樽商科大 - ウイン北広島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト3位（阪神）

・2025年一軍成績：3試合登板、2勝0敗、防御率0.00

早川太貴は今季、阪神タイガースの先発投手陣の一角に食い込んでくる予感だ。

昨季は二軍で12試合に先発して6勝1敗、防御率3.16の成績を残すと、7月13日に支配下登録。同16日の中日戦では、0-5の9回表2死一、三塁の場面でプロ初登板を果たすも、ボークで1点を献上し、ほろ苦デビューとなった。

そんな中、8月27日に一軍再昇格を果たした早川は、同日のDeNA戦で一軍初先発。DeNAのエース東克樹と投げ合い、5回を2安打無失点の好投で一軍初勝利を挙げた。

続く9月19日にも、同じくDeNA戦で先発。ピンチを招くも3度の併殺で乗り切り、6回を6安打無失点に抑えて2勝目を挙げた。

変則的なフォームから繰り出される直球や変化球に、DeNAの各打者がタイミングを取りづらそうにしている姿が印象的であった。

昨季の早川は、3試合に登板して2勝0敗、防御率0.00の成績をマーク。

昨秋のキャンプでは、さらなる飛躍のために何百球ものボールを投げ込んで精力的に練習に取り組んでいた。

今春のキャンプでは一軍メンバーに入っただけに、1年間を通して先発の役割を担いたいところだ。

青柳晃洋（現：東京ヤクルトスワローズ）に続く、新たなDeNAキラーとしての期待も高まる。

150キロ連発の新鋭リリーフ

150キロ連発の新鋭リリーフ

木下里都

[caption id="attachment_250189" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの木下里都（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：24歳

・経歴：福岡舞鶴高 - 福岡大 - KMGホールディングス

・ドラフト：2024年ドラフト3位（阪神）

・2025年一軍成績：11試合登板、0勝0敗1ホールド、防御率3.29

昨季はルーキーイヤーながら、一軍で11試合に登板した木下里都。今季に期待を持たせる選手の1人である。

最速150キロ超の直球とスライダーが武器の木下は、昨季5月22日に一軍初昇格を果たすと、同29日のDeNA戦の9回に1-4でリードされた場面で初登板。

1失点を喫したものの、対戦した4番タイラー・オースティンに最速154キロの直球を投げ込むなどポテンシャルを発揮した。

続く7月11日のヤクルト戦には、3-6のビハインドの6回に登板。打者3人に対し、2奪三振を含む無失点で抑えた。

夏場には二軍降格となったが、昨季は11試合登板で1ホールド、防御率3.29の成績。ルーキーイヤーとしては及第点の数字である。

昨秋のキャンプでは、変化球の精度を確かめながら練習に取り組んでいた木下。今春のキャンプでは一軍スタートを切り、2月8日の練習試合で登板した際は150キロ超を連発した。

終盤を担う強力リリーフ陣に、さらなる厚みを増す存在となれるか。

緊迫した場面で投げるには、昨季の対右打者の被打率.357、対左打者の被打率.296の改善が鍵となるだろう。

支配下を狙うファーム盗塁王

支配下を狙うファーム盗塁王

福島圭音

[caption id="attachment_250188" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの福島圭音（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：24歳

・経歴：聖望学園高 - 白鴎大

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト2位（阪神）

・2025年ファーム成績：111試合出場、打率.231、2本塁打、19打点、33盗塁

今季でプロ3年目を迎える福島圭音。彼もブレイク候補の一人だろう。

白鴎大では4年春のリーグ戦で9試合に出場し、打率.526、20安打、20盗塁を記録。同春の首位打者・最多安打・最多盗塁のタイトルを獲得し、同秋のドラフトで阪神タイガースから育成2位指名を受けた。

福島の大きな武器は、脚力である。2024年は二軍で15盗塁を挙げ、昨季は33盗塁でウエスタンリーグの盗塁王を獲得。盗塁成功率も昨季の.556から.805に上昇している。

また、昨季は三振率を前年.168から.098に下げたのも特筆すべき点だ。守備ではノーバウンドで、本塁突入を阻止する肩も持ち合わせている。

まずは、早い段階での支配下登録を勝ち取りたいところ。内野に転がせばセーフになる可能性を秘めた走力は、一軍でも十分に通用するレベルだろう。

将来的に福島が一軍で起用されたら、試合終盤に中堅で守備固めに入り、近本を左翼に回すというプランも描ける。

ゆくゆくは、塁に出れば脅威になる周東佑京（ソフトバンク）のような選手を目指してもらいたい。

