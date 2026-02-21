大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月に行われるWBCに複数選手が参加を予定している。韓国代表に選出されているキム・ヘソン内野手もその一人だが、同僚の大谷らを擁する侍ジャパンとぶつかることを今から心待ちにしているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースのユーティリティープレーヤーであるキムは、WBCで韓国代表の一員として、同僚の大谷、山本由伸投手らを擁する侍ジャパンと対戦することを楽しむにしていると述べた、両チームはともにプールCに属しており、トーナメント終了までに少なくとも1回は対戦することになる」と言及。

続けて、「本当に楽しみにしている。韓国代表として日本代表とはあまり対戦したことがないので、今回のWBCで必ず対戦したい。大事な試合だからしっかり準備したい」というキムのコメントを伝えている。

侍ジャパンと韓国代表は前回2023年大会では第1ラウンドで戦ったが、この時は侍ジャパンが13-4で大勝している。韓国代表としてはリベンジを果たしたい面もあるが、今大会の対戦は果たしてどのような展開になるだろうか。

