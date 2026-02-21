明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第3節の10試合が21日に行われた。
RB大宮アルディージャは開幕3連勝を達成。途中出場のカプリーニがハットトリックの活躍を披露し、福島ユナイテッドFCに6－0で大勝した。
ブラウブリッツ秋田も3連勝スタート。SC相模原に追いつかれたが、後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越し点が生まれた。テゲバジャーロ宮崎もサガン鳥栖に逆転勝利で3連勝を達成した。
湘南ベルマーレは1点を守り抜いてヴァンラーレ八戸を下して2連勝。一方でジュビロ磐田は松本山雅FCに2点を先行されると、1点を返したものの反撃及ばずに敗戦。J3相手の開幕3連戦でPK戦1勝2連敗と芳しくないシーズン序盤戦となっている。
モンテディオ山形や北海道コンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府らはPK戦で勝利。FC琉球vsレイラック滋賀FCはスコアレスドローに終わると、PK戦は一巡してともに13回連続成功。しかし、14人目で滋賀が失敗し、14－13で琉球がPK勝ちした。
今節の試合結果は以下の通り。◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第3節
▼2月21日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬 1－1（PK戦：5－6） モンテディオ山形
湘南ベルマーレ 1－0 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 1－2 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
RB大宮アルディージャ 6－0 福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ 1－1（PK戦：4－5） 北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田 1－2 松本山雅FC
藤枝MYFC 1－1（PK戦：3－4） ヴァンフォーレ甲府
【WEST-A】
奈良クラブ 2－2（PK戦：4－5） 愛媛FC
【WEST-B】
テゲバジャーロ宮崎 2－1 サガン鳥栖
FC琉球 0－0（PK戦：14－13） レイラック滋賀FC
▼2月22日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs ベガルタ仙台
横浜FC vs 栃木シティ
【EAST-B】
FC岐阜 vs いわきFC
【WEST-A】
カマタマーレ讃岐 vs アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス vs カターレ富山
FC今治 vs FC大阪
高知ユナイテッドSC vs ツエーゲン金沢
【WEST-B】
ロアッソ熊本 vs ギラヴァンツ北九州
大分トリニータ vs ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC