大宮は3連勝スタート [写真]＝菅野剛史

　明治安田J2・J3百年構想リーグ　地域リーグラウンド第3節の10試合が21日に行われた。

　RB大宮アルディージャは開幕3連勝を達成。途中出場のカプリーニがハットトリックの活躍を披露し、福島ユナイテッドFCに6－0で大勝した。

　ブラウブリッツ秋田も3連勝スタート。SC相模原に追いつかれたが、後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越し点が生まれた。テゲバジャーロ宮崎もサガン鳥栖に逆転勝利で3連勝を達成した。

　湘南ベルマーレは1点を守り抜いてヴァンラーレ八戸を下して2連勝。一方でジュビロ磐田は松本山雅FCに2点を先行されると、1点を返したものの反撃及ばずに敗戦。J3相手の開幕3連戦でPK戦1勝2連敗と芳しくないシーズン序盤戦となっている。

　モンテディオ山形や北海道コンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府らはPK戦で勝利。FC琉球vsレイラック滋賀FCはスコアレスドローに終わると、PK戦は一巡してともに13回連続成功。しかし、14人目で滋賀が失敗し、14－13で琉球がPK勝ちした。

　今節の試合結果は以下の通り。

◆■J2・J3百年構想　地域リーグラウンド第3節

▼2月21日（土）
【EAST-A】
ザスパ群馬　1－1（PK戦：5－6）　モンテディオ山形
湘南ベルマーレ　1－0　ヴァンラーレ八戸
SC相模原　1－2　ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】
RB大宮アルディージャ　6－0　福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ　1－1（PK戦：4－5）　北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田　1－2　松本山雅FC
藤枝MYFC　1－1（PK戦：3－4）　ヴァンフォーレ甲府

【WEST-A】
奈良クラブ　2－2（PK戦：4－5）　愛媛FC

【WEST-B】
テゲバジャーロ宮崎　2－1　サガン鳥栖
FC琉球　0－0（PK戦：14－13）　レイラック滋賀FC

▼2月22日（日）
【EAST-A】
栃木SC　vs　ベガルタ仙台
横浜FC　vs　栃木シティ

【EAST-B】
FC岐阜　vs　いわきFC

【WEST-A】
カマタマーレ讃岐　vs　アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス　vs　カターレ富山
FC今治　vs　FC大阪
高知ユナイテッドSC　vs　ツエーゲン金沢

【WEST-B】
ロアッソ熊本　vs　ギラヴァンツ北九州
大分トリニータ　vs　ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC　vs　レノファ山口FC

【動画】琉球vs滋賀、PK戦は28人目で決着