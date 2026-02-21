明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第3節の10試合が21日に行われた。

RB大宮アルディージャは開幕3連勝を達成。途中出場のカプリーニがハットトリックの活躍を披露し、福島ユナイテッドFCに6－0で大勝した。

ブラウブリッツ秋田も3連勝スタート。SC相模原に追いつかれたが、後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越し点が生まれた。テゲバジャーロ宮崎もサガン鳥栖に逆転勝利で3連勝を達成した。

湘南ベルマーレは1点を守り抜いてヴァンラーレ八戸を下して2連勝。一方でジュビロ磐田は松本山雅FCに2点を先行されると、1点を返したものの反撃及ばずに敗戦。J3相手の開幕3連戦でPK戦1勝2連敗と芳しくないシーズン序盤戦となっている。

モンテディオ山形や北海道コンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府らはPK戦で勝利。FC琉球vsレイラック滋賀FCはスコアレスドローに終わると、PK戦は一巡してともに13回連続成功。しかし、14人目で滋賀が失敗し、14－13で琉球がPK勝ちした。

今節の試合結果は以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第3節

▼2月21日（土）

【EAST-A】

ザスパ群馬 1－1（PK戦：5－6） モンテディオ山形

湘南ベルマーレ 1－0 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 1－2 ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】

RB大宮アルディージャ 6－0 福島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ 1－1（PK戦：4－5） 北海道コンサドーレ札幌

ジュビロ磐田 1－2 松本山雅FC

藤枝MYFC 1－1（PK戦：3－4） ヴァンフォーレ甲府

【WEST-A】

奈良クラブ 2－2（PK戦：4－5） 愛媛FC

【WEST-B】

テゲバジャーロ宮崎 2－1 サガン鳥栖

FC琉球 0－0（PK戦：14－13） レイラック滋賀FC

▼2月22日（日）

【EAST-A】

栃木SC vs ベガルタ仙台

横浜FC vs 栃木シティ

【EAST-B】

FC岐阜 vs いわきFC

【WEST-A】

カマタマーレ讃岐 vs アルビレックス新潟

徳島ヴォルティス vs カターレ富山

FC今治 vs FC大阪

高知ユナイテッドSC vs ツエーゲン金沢

【WEST-B】

ロアッソ熊本 vs ギラヴァンツ北九州

大分トリニータ vs ガイナーレ鳥取

鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC

【動画】琉球vs滋賀、PK戦は28人目で決着