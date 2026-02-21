今日の運勢は？ ★2026年2月22日（日）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月22日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月22日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調です。今日は趣味も充実しやすく楽しい運気なので、好きなことにとことん時間を注ぐと良さそうです。ラッキーカラーはピンク。好調な運気です。今日は感覚が冴えやすいので、五感で楽しめる食べ物や飲み物を楽しむとリフレッシュができそうです。選択に迷った時は感覚的に心地良い方を選んでみましょう。成長に繋がるような日。今日は視野を広げて色々なことに目を向けてみましょう。特に海外に関することに関心を持ってみられると深い学びがありそうです。対人運が好調でコミュニケーションがテーマの日です。今日はパートナーや大切な人との時間を大切にしましょう。日頃は話しづらいことを話してみるのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は勉強運も好調なので、探究心を大切に色々なことに目を向けてみましょう。人脈がテーマの日です。今日は色々な価値観を持った人と出会ったり、交流が広がっていくような日です。積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日はおうち時間を大切にしたり、心が落ち着く時間を過ごしましょう。部屋の掃除をするにも適した日です。仕事が忙しい1日です。今日は色々とやらなくてはいけないことが多いかもしれません。優先順位を確認して計画的に進めていきましょう。金運が好調です。今日は欲しいものがある人は思い切って購入するのも良さそうです。特に欲しいものがない人は書店に出かけて雑誌やトレンドの本に注目してみるのも良さそうです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを少し振り返る時間を持ってみましょう。思わぬ気づきがあったり、悩みごとへのヒントが見つかったりするかもしれません。今日は疲れを感じやすいかもしれません。無理せずゆっくりとした時間を過ごしましょう。予定がある場合は、夜早めに寝るようにしましょう。モヤモヤした気持ちが目立ちそうな日です。音楽を聴いたり、昼寝をしたり、心が落ち着くリフレッシュをしましょう。不安が晴れない時は信頼できる人にアドバイスをもらえると良さそうです。2月は星の動きが多いので変化を感じやすかったり、疲れが出てしまう人もいそうです。今日はリラックスする時間を持つようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/