「彼らは正しくやっている」大谷翔平所属のドジャース、ライバル選手が“金…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。豊富な資金力を活かしたチーム作りはしばしば“金満補強”などと揶揄されているが、ライバル球団のある選手は肯定的に捉えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ドジャースのチーム作りに言及したのは、同地区のライバルであるサンディエゴ・パドレス所属のマニー・マチャド内野手。メジャーデビューした2012年から昨季まで、通算369本塁打など数々の実績を残しているスター選手の一人だ。

同メディアは「ドジャースは自らの存在によって、『球界にとって素晴らしい存在』か『野球を壊している存在』かのどちらかとして見られるようになっている。その中間の評価をする人はほとんどいない。とはいえ最近では、他球団のスター選手たちから支持を集めている」と言及。

続けて、「マチャドもライバルであるドジャースを高く評価した。彼はどのチームも同様の支出が可能だと述べ、他のオーナーにも同様の支出を促した」としつつ、「すべてを勝ち取りたいなら、それが正しいやり方なんだ。彼らは正しくやっているよ」というマチャドのコメントを伝えている。

