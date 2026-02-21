鎌倉らーめん物語

鎌倉駅東口から徒歩約7分。鶴岡八幡宮へと続く若宮大路沿いにある「シャングリラ鶴岡」2階に、2026年2月4日、「鎌倉らーめん物語」がオープンしました。

同建物には人気飲食店も多く入っており、地元の方にも親しまれているスポットです。今回、さっそく伺ってきました。その様子をレポートいたします！

店主はらーめん一筋20年以上

店主はらーめん一筋20年以上のベテラン。

茅ヶ崎のらーめん店で経験を積み、小田原で独立。都内ではマネージャーとして腕を振るい、直近では八王子で二郎系らーめん店の立ち上げにも携わるなど、豊富なキャリアを持ちます。

そして今回、地元・茅ヶ崎の同級生とともに、この場所に念願の出店を果たしました。鎌倉という立地もあり、目指したのは、「懐かしいけれど新しい」一杯。小さい子から年配の方まで誰もが楽しめる味わいです。

見た目は昔ながらの透き通ったらーめん。しかし、出汁の取り方や食材の使い方には新しい工夫が詰まっています。

ひき肉で出汁をとる、こだわりのスープ

お話を伺う中で驚いたのは、スープの取り方。鶏・豚・煮干しをベースにしながら、一般的に骨で出汁をとるところを、ここでは「ひき肉」を使用しています。

骨だと約8時間かかる煮込み時間が、ひき肉なら約2時間。さらに、出汁を取ったあとのひき肉は、「とろみ麻辣麺」「麻婆豆腐」「そぼろ丼」などのメニューに活用し、一切無駄がありません。

廃棄コストも抑えられるという合理的な一面もあり、環境面にも配慮した、新しい発想のスープです。

手もみ麺は食べ応え抜群

麺は通常麺（150g）に加え、100円（税込）追加で手もみ麺（220g）を選ぶことができます。こちら左が通常の麺、右が手もみ麺です。

手もみ麺は注文後、さらに手で揉んでから茹でるため、太さに変化が生まれ、独特の食感になるそう。大盛り相当のボリュームなので、満足度も高めです。

らーめんだけでなく、サイドメニューも充実

入り口に機会が設置されており、こちらで注文して決済まで行います。

らーめんは定番の一杯はもちろん、まぜそばやとろみ麻辣麺などバリエーションも豊富。辛さも選べるため、辛いもの好きにも嬉しいラインナップです。

さらに注目したいのが、充実したサイドメニュー。

なかでも筆者が気になったのは「麻婆豆腐」。なんと、おぼろ豆腐が丸ごと一丁入っているというインパクトのある一品です。

しっかりとしたボリュームがあるため、店主いわく「数人でシェアするのがおすすめ」とのこと。らーめんと一緒に頼んで、みんなで楽しむのも良さそうです。

さっそく実食！

今回は初めての訪問だったので、定番の「らーめん」（手もみ麺に変更・税込1,100円）と、「餃包（ぎょうぱお）2個」税込350円を注文しました。

厨房側のカウンター席では、麺を丁寧に揉む様子など調理工程を見ることができ、待ち時間も楽しく過ごせます。

運ばれてきた一杯は、透き通ったスープに焦がしねぎが香る、どこか懐かしいらーめん。

たっぷりのねぎ、海苔、なると、メンマ、そして自家製肩ロースの厚切りチャーシュー。

スープは軽やかで、毎日でも食べられそうなあっさり感。そこに焦がしねぎのコクが加わり、絶妙なバランスに仕上がっています。

手もみ麺は見た目どおりの力強さ。しっかりしたコシがあり、まるでうどんのような存在感で食べ応えも十分。まさに「懐かしいけれど新しい」一杯でした。

餃子と小籠包を掛け合わせた「餃包」。ひと口かじると、肉汁がじゅわっとあふれ出します。勢いよく飛び出すこともあるので、火傷にはご注意を。らーめんとの相性も抜群ですよ。

まとめ

鎌倉駅から徒歩圏内という立地でありながら、気取らず立ち寄れる一軒「鎌倉らーめん物語」。

どこか懐かしさを感じる王道の見た目に、ひき肉で出汁をとるという新しい工夫。注文ごとに仕上げる手もみ麺など、随所に店主のこだわりが詰まっています。

あっさりとしたスープは重すぎず、鎌倉散策の合間にもぴったりの一杯です。ひとりでも入りやすく、家族連れでも利用しやすいのも嬉しいポイント。

観光で訪れる方も、地元の方も。ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29シャングリラ鶴岡2F
駅徒歩 JR/江ノ電鎌倉駅東口から徒歩7分
営業日 月曜日
営業時間 11:00～20:00
営業時間詳細 平日昼11:00～15:00、夜17:00～20:00 土日祝11:00～18:00 （いずれもL.O.30分前）
定休日 水曜日
予約 予約不可
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 13席
席の種類 カウンター席
個室 無し
貸切 貸切不可
駐車場 有り
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/kamakuramen/
開業年月日 2026‐02‐04