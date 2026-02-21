杉浦太陽「チケット競争率めちゃくちゃ高いかも…」親子で行きたい！ ポケモン初の屋外施設『ポケパーク カントー』開業

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM・FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

2月21日（土）の放送では、東京都稲城市、川崎市の遊園地「よみうりランド」内にオープンした「ポケットモンスター」（以下、ポケモン）の世界を体感できる初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」を紹介しました。

2月5日にグランドオープンを迎えたばかりの「ポケパーク カントー」。

杉浦は「これはもうチェックしている方、めちゃくちゃ多いと思います。実際、『もう行きました！』という方もいるのかな？」と切り出し、自身の子どもたちも大のポケモンファンであることを明かしました。

「うちの子たちもポケモン大好きだし、ポケモンカード（ポケカ）も、スマートフォン向けアプリの『ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）』もやっているので、ここは行きたいんですよね！」と、パパ目線でも興味津々の様子。

番組では、注目のエリアを詳しく紹介しました。

まずは、約500メートルの散策路が続く「ポケモンフォレスト」。ここは、151種類以上のポケモンたちが自然の中で暮らす姿を再現したエリアです。杉浦は「これだけで気分が上がる方もたくさんいらっしゃるでしょうね。行きたい！」と興奮気味に語ります。

続いて紹介されたのは、活気あふれる「カヤツリタウン」。ここには、オリジナルグッズが並ぶマーケットや「ポケモンセンター」、「ポケモンジム」などが集まっています。1日に2回、ピカチュウとイーブイが街中を行進するパレードが行われるほか、2つのライド型アトラクション「ピカピカパラダイス」と「ブイブイヴォヤージュ」も楽しめます。

さらに、「カヤツリジム」では、ピカチュウとパフォーマーによる光と音楽のステージショーが1日4回開催。園内にはポケモンたちとのフォトスポットも多数用意されています。

最後に杉浦は「チケットの詳細は公式サイトで確認していただきたいのですが、競争率はめちゃくちゃ高いかもしれません。お父さんお母さん、頑張ってチケット取得にエントリーして、ドライブしながらポケモンのリアルワールドを親子で楽しんでみてはどうでしょうか」と呼びかけました。

