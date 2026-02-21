「えっ、ここが入り口？」逗子海岸の向かいに位置する駐車場の奥に進むと現れるその場所は、まさに大人の隠れ家。

看板を頼りに辿り着いた先には、目の前に広がる逗子海岸の絶景と、シャビーシックなインテリアの開放的な空間が待っています。

今回は、週に2日だけ現れるスペイン料理、時々アジア料理のレストラン、「Casa Madre（カーサ・マードレ）」をレポートします。

店名に込められた「母」の眼差し

店主の内山由香理さんは、2005年に留学したスペインでご主人に出会い、2007年からスペインのグラナダで暮らし、現地で料理の腕を磨いたバックグラウンドの持ち主。

グラナダといえば、太陽の光が降り注ぎ、人々の笑い声と人情が溢れるアンダルシア地方の宝。内山さんが纏う空気は、まさにその街の温かさそのものです。

「自分が母親だから、日々がんばるお母さんたちにも、海を見ながらゆっくりしてほしくて。」そう微笑む内山さんの手から生み出される料理には、テクニック以上に「美味しいものをゆっくり食べてほしい」という純粋な愛情が詰まっています。

スペイン在住時に、現地のケーキの味が合わず、「それなら自分で！」と独学でオーダーケーキを請け負うまでになったというエピソードも、彼女の食への情熱と、誰かを喜ばせたいという人情味あふれる性格を物語っています。

【実食レポート】五感を揺さぶる、郷土料理のアンサンブル

Casa MADREのランチコースは、週替わりです。メインはスペイン料理です。しかし、店主の由香理さんのアジアやモロッコ料理もファンが多いため、常連客からリクエストが多い時は、スペイン料理以外の料理が提供される週もあります。予約の際に、お店のInstagramをチェックするか、直接DMでご確認ください。

スペイン料理の場合、前菜、パン、メイン、コーヒーor紅茶で2,000円（税込）ですが、個人的には、デザートがとても美味しいので、ランチにデザートをつけた2,500円（税込）のコースがとてもお得だと思います。

前菜：Remojón（レモホン）〜ミモザのような春の訪れ〜Remojón（レモホン）は、グラナダ地方特産の冷製前菜。小田原産ネーブルとブラッドオレンジの鮮やかな色彩。トッピングされた細かいゆで玉子は、まるで早咲きのミモザのよう。塩鱈の旨味と玉ねぎのシャキシャキ感、それを包み込むゆで卵の優しさ。「白ワインが欲しい！」と思わず唸る、完璧なバランスです。

メイン：Caldo gallego（ガリシア風煮込み）〜驚きの柔らかさ〜スプーンでホロリと崩れるスペアリブ、ホクホクの白インゲン豆。蕪のシャキシャキとした食感。蕪の葉の青い香りがアクセントになり、優しい味付けながらも深い満足感を与えてくれます。

自家製パン：パラダイス酵母の力強さ熊本県産強力粉とパラダイス酵母で焼かれたカンパーニュは、ムチッとした力強い弾力。ほのかな酸味が料理のソースを最後まで楽しませてくれます。

【至福の締め】地元産いちごのタルト

アーモンドプードルの香ばしい生地に、地元のいちごがたっぷり。カスタードをブレンドした特製クリームのコクが、一時のスペイン旅行の終わりを優しく告げてくれます。

海を見ながら、ゆっくり食事を楽しむ贅沢な時間

毎日を一生懸命に過ごしていると、「ゆっくりと食事を慈しむ」という、あたりまえで大切な贅沢を、ついつい後回しにしてしまいがち。店主が、かつて遠いスペインの地で感じた、手作りのお菓子や家庭料理に宿る「誰かを想う力」。その温かな想いは今、湘南の旬の野菜や、ゆっくりと育ったパラダイス酵母のパンに形を変えて、私たちの目の前にそっと差し出されています。火・水のみの営業という希少性ゆえ、予約状況は常に変動します。基本的には要予約です。

・予約方法： Instagramに毎月の開店日が掲載されるので、InstagramのDMまたは電話（080-6680-9852）で予約。人気のデザートは売り切れることもあるので、その週のメニューが発表された際に、追加でデザートも予約することをお勧めします。この日も、私が食べた「いちごタルト」は売り切れで、後から入店した方が別のデザートを頼んでいました。・裏ワザ： 予約状況により、ケーキとコーヒー・紅茶のみの利用が可能な場合があります。Instagramのストーリーズをチェックしてみてください。

「予約しよう」と決めたその瞬間から、もう心躍る旅は始まっているのかもしれません。知らないと辿り着けない場所だからこそ、あの駐車場の奥に秘密の扉を見つけた時の喜びは、きっと一生の思い出になるはずです。もし今、あなたが「お母さんの温もり」のような、心ほどける安らぎを求めているのなら。どうぞ、あの見つけにくいドアを探して開けてみてください。そこにはきっと、あなたを優しく包み込んでくれる、最高のひと皿と時間が待っています

