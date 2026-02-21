Ark Moon Cafe（アークムーンカフェ）

「湘南台駅」西口B階段から徒歩約7分。まるで海外にやってきたかのような外観のカフェが現れる。

思わず足を止めてしまう佇まいのそのお店が、旅好きな親子が営むArk Moon Cafe（アークムーンカフェ）です。

ロゴと名前の意味

扉には可愛らしいロゴがデザインされていて、月や船、波といったモチーフが込められているという。

店名のArk （アーク）は名付けに悩んでいたある日、お皿を洗いながらふと思い浮かんだ言葉。後から“箱舟”という意味があると知り、不思議な縁を感じたそうです。

Moon（ムーン）はお店をオープンする前に訪れたプラネタリウムで、ちょうど月をテーマにした上映を観たことがきっかけ。もともと月が好きだったこともあり、店名に込めたそうです。

扉を開け一歩足を踏み入れると、店内には旅の本や世界地図が飾られ、旅の途中に立ち寄ったような空気感に包まれました。

世界一周を経て始まった親子の旅カフェ

このカフェを経営しているのは、世界一周を経験した旅好きなお母さまと娘さん。お店を始める前に二人で世界を巡り、各国のカフェやインテリアを見て回ったとのこと。

最後に訪れたオーストラリアでは、お二人そろってバリスタの資格を取得。

お母さまはパン教室の講師を経て調理学校へ進み、ふぐの調理師免許を取得。その後、さまざまなジャンルの料理に携わり、現在は神奈川県フグ協会の理事や講師も務めているそうです。

また、娘さんと訪れた石垣島に魅了され、実際に一人で移住して料理人として働いた経験もあるとのこと。

「石垣島のパイナップルが本当に美味しいんです」と満面の笑みで語るお二人。旅の思い出を振り返るような表情が印象的でした。

お母さまの好奇心旺盛で常に挑戦する姿からは、誰もが勇気をもらえると感じました。

一方の娘さんもまた、多彩で魅力的な方です。学生時代には留学を経験、英語力を活かし翻訳の仕事をしたことも。

お店の公式ホームページや、店内のフラワーアレンジメントも娘さんが手がけているとのこと。季節やイベントごとに変わるフラワーアレンジにも注目です。

最初は会社員として働いていたそうですが、2024年元旦の震災報道をきっかけに「やりたいと思っていることがあるなら動き出さないと間に合わない」と思い、会社を退職。お母さまを誘い、このお店を開く道を選んだそうです。

思い立ったらすぐに動くその行動力。そんな有言実行の姿勢が、今のArk Moon Cafeを生み出したのだと思います。

人気メニューは「キャロットケーキ」と「ロングブラック」

そんなお二人の歩みは、メニューにも表れていました。

私が今回いただいたのは、一番人気のキャロットケーキ ￥770（税込） とコーヒー（ロングブラック）￥650（税込）の2品です。

キャロットケーキのしっとりとした生地からは、ふわっと人参のやさしい甘みが広がります。上にのったチーズクリームはコクがありながらも重くなく、ナッツの食感もアクセントになり、満足感のある味わい。

思い出すとまた食べたくなる一品です。

オーストラリアで親しまれているロングブラックコーヒー。深みのある味わいながらも飲みやすく、ほどよい苦味が心地よい一杯。心がほっとする余韻が広がりました。

ロングブラックに添えられていた宮古島の雪塩クッキーとも相性抜群です。

メニューで使用している野菜は、農薬を使わずに育てている晴雅農園さんから仕入れているとのこと。

カフェは旅を続けるようにさまざまな工夫を模索中

旅をするように、お店の形も少しずつ進化していく。「やりたいと思ったことは全部やってみる」そんな親子の思いが、今の営業スタイルにも表れています。

お散歩途中にも立ち寄れるテイクアウト

テイクアウトメニューもあり、外から直接頼むことができるため、わんちゃんの散歩中に来る方などもいるとのこと。

テイクアウトでは、コーヒーとドーナツのセットが人気だと教えてくれました。

現在の営業時間について

2026年2月中は13時～18時までの営業を基本とし、ランチ営業は一旦お休みとなります。ドリンクとデザートを中心に、これからの形を模索している最中とのこと。

営業時間や営業日、メニューなどはInstagramやLINEでその都度発信しているそうなので、ぜひチェックしてみてください。なくなり次第終了ですが、ランチの代わりにサンドイッチプレートを出すそうです。

夜は会員制でこっそり営業

夜の時間帯は、会員制というスタイルで営業しています。

料理は季節によって内容が変わり、お米は甘みと粘りのバランスがいい山形県のつや姫を使用。お母さまお気に入りのお米だという。「つや姫が食べられるお店」として山形県から登録証も送られてきたそうです。

娘さんは、お母さまの料理に合うお酒を選べるようになりたいと思い、利酒師の資格も取得。

お二人で日本各地を旅しながら手に入れた地酒を提供したり、そこで見つけた陶器でお食事を出したりしているのだとか。

夜の営業が気になる方は、カフェメニューの時間帯に訪れた際、お二人に伺ってみてください。

何度でも訪れたい場所

取材中には、常連客の方が差し入れを届けに訪れていました。

思わず何かしてあげたくなるようなお二人の人柄が、この居心地の良いアットホームな空間をつくっているのだと思います。

お二人とお話しする時間はとても楽しく、あっという間に過ぎていきました。今後、お二人がどんな道を歩んでいくのか。

次はどんな旅のお話が聞けるのか。そんな楽しみを胸に、また訪れたくなる場所でした。気になった方は、ぜひ足を運んでみてください。

