アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、トッテナム・ホットスパー戦に向けてノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーア、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツ、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールの状態を説明した。20日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

アーセナルは、22日に行われるプレミアリーグ第27節で敵地に乗り込み、トッテナム・ホットスパーとの“ノースロンドン・ダービー”に臨む。前節のウルヴァーハンプトン戦は引き分けという結果に終わっただけに、今後の行方を左右する重要な一戦となる。

アルテタ監督は、ウルブス戦のメンバーから外れた主将のウーデゴーア、欠場が続いているハヴァーツについて、「明日まで待つ必要はあるが、試合に出場できる可能性は十分にある」と説明。また、ウルブス戦で負傷交代したトロサールについては「大丈夫だ」と、問題はないことを強調した。

またアルテタ監督は、ウルブス戦で途中交代したイングランド代表FWブカヨ・サカについても「ブカヨが先発出場することに問題はなかったが、試合終了までプレーを続けることはできないことはわかっていたため、途中で交代させた」とリスクを避けたとし、トッテナム戦には出場できると語った。