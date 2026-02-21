清宮の欠場で吉田がチャンスをつかむ

2/19、練習試合の中日戦直前、モヤッとするニュースが飛び込んできた。清宮幸太郎の離脱だ。チームバスでアウェーの北谷には到着していた。どうやら違和感を訴えたらしい。新庄剛志監督は「トラブルがあったみたいよ。ウエイト中に。痛めたとかじゃなくて、引っかかりがあるから気になるって感じじゃないですか」と語る。コメントの「ウエイト中」はバーベル、マシン等を使った筋力トレーニングのことだが、敵地にウエイト器具をわざわざ持ち込むとは考えにくい。前夜、名護でトレーニング中に発覚したのか。それとも北谷で身体を動かして気づいたのか。

タクシーで一人、名護へ戻ったそうだ。故障箇所について新庄監督は「ヒジかな？ 肩かな？ どこ痛めたかあんまり聞いてない。何しとんねんが強すぎて」とボヤかす。「引っかかりがある」という言葉からはスロー等、腕の異変が連想される。清宮は今シーズン選手会長に就き、とても張り切っていた。11日の練習試合・楽天戦ではホームランも飛び出した。もちろんチームをけん引する役割を期待されている。ところが今年も「春先のケガ」離脱を繰り返してしまった。

ファンは清宮幸太郎の「春先のケガ」に慣れている。2018年の右手骨挫傷、腹膜炎を皮切りに19年右手骨折、20年手術明けで2軍調整、21年右前腕の張り、22年コロナ感染、23年開幕直後の負傷、24＆25年自主トレ中の負傷……、と出遅れが常態化している。なかでも残念だったのは19年の右手骨折だ。オープン戦絶好調で今シーズンこそベストのシーズンインを果たせそうだとワクワクしていたら、戦線離脱してしまった。ポテンシャルを考えたらプロ野球を代表するスターでおかしくないのに、いつも出遅れて何となく中途半端なシーズンを過ごしている。はっきり言って僕もそうだが、みんな清宮幸太郎が好きなのだ。本当に開花した姿を見せてほしい。

まぁ、今年の場合はケガの箇所も状態もわからないので、もしかしたら故障の一歩手前、違和感のレベルで止まってるかもしれない。大袈裟に騒ぐことじゃないとも言える。但し、新庄監督の「ケガしたもんはおいていく」は脅しでも何でもなく、チームの現状だ。清宮が休んだ中日戦、代役でファースト（8回からはキャッチャー。菊地大稀と桐蔭横浜大バッテリー復活！）を守った吉田賢吾はホームランで猛アピール、この日DHの野村佑希（ファーストでいつでも入れる）も2点タイムリーで存在感を示した。どのポジションも過酷な競争だ。みんなチャンスをうかがっている。それがこれまでとは違う「勝負の年」の実相だと思う。

貴重な左腕の加入

「勝負の年」といえば、この日、島本浩也の投球が見られた。ファイターズの3番手、阪神からやってきた実力派左腕が1イニングを任されたのだ。去年、伏見寅威とのトレードが発表されたときは誰もがあっと驚いた。今はどうしても「寅威さんの代わりに来た投手」という見方になってしまうが、もしそれでハードルが上がり窮屈な思いをするんだったらよくないよなぁと自戒している。堅実な好投手だ。「勝負の年」、チームにどうしても必要なピースだ。宮西尚生にかつての神通力がなく、河野竜生、堀瑞輝の実績組が復活途上、無失点記録の福田俊が育成から出直しという状況で、左の実戦派リリーフはのどから手が出るほどほしい人材だ。去年は上原健太が少々、登板過多になった。これは伏見寅威と島本浩也を天秤のかけどっちが重い？、というような話ではない。今年は絶対に勝たねばならない。ペナントを奪い取る。島本獲りはその意思の表れだ。

背番号40、33歳の「新戦力」は落ち着いていた。右打者の内懐を突くストレートがある。左打者の足元に沈む＆外角へ逃げる変化球が自在に操れる。コントロールがいい。カウントが悪くなっても自分のペースを崩さない。ゴロを打たせ、併殺を取る技術がある。たまたま4番手で河野竜生が登板したが、タイプの違いが如実だった。河野は24年、最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝いた名リリーバーだが、球の勢いやキレで勝負するからときどき抜けたり引っかかったりがある。決してコントロールに難があるわけじゃないが、身体に疲れが出ているときはボール先行で苦しい投球になる。島本はフォームが安定していて、勢いをつけない。ずっと同じペースで投げている。僕は無理がききそうだなぁという印象を持った。仕事師だ。上原、河野は彼のおかげで登板数をセーブでき、パフォーマンスが上がるんじゃないか。

有原航平の復帰で先発陣はだいぶメドが立った。ていうか、正直言って「先発ローテ争い」という感じだ。細野晴希のような新鋭をローテ投手に育てたいが、簡単には割って入れないかもしれない。勝つためにリリーフを厚くしたいのだ。休ませながらシーズンを戦い抜く陣容を作りたい。島本浩也は文句なく層を厚くしてくれた。

追記 清宮幸太郎の違和感ですが、続報によるとどうやら大丈夫そうですね。よかったー！