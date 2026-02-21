20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる！出陣まであと2週間！WBCにロックオン！！』に出演した内川聖一氏が、侍ジャパンのヤクルト・中村悠平について言及した。

リスナーから中村悠平の今大会の役割について質問を受けると、内川氏は「バッテリーの共同作業になりますから、バッテリーで対戦相手に対してどう攻めるかの話し合いはあると思うんですよね。前回大会の空気感を知っていますし、チームの中で誰かが中心になって進んでいく部分があると思うんですよ。その中心になるのが中村選手じゃないかなと思っているんですよ」とチームのまとめる役割になるのではないかと分析した。

「彼の持っている感覚、空気感を踏まえた中で、この選手はこう攻めていこうかとまとまっていくと思いますから、話の中心にいるのは中村選手になるんじゃないかなと思っていますね」と続けた。

内川氏はヤクルト時代に中村とプレーした経験がある。内川氏は中村について「すごく落ち着いていますね。いろんな状況に対して、バタバタする感じは全くないです。置かれた状況で何をするのがベストなのか考えて実行できる選手。侍ジャパンでもしっかり落ち着いた雰囲気を出していきながら、チーム全体の輪を作ってくれるような役割に期待したいですね」と話していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）