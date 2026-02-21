ブンデスリーガ第23節が20日に行われ、マインツはホームにハンブルガーSVを迎えた。

マインツは、リーグ戦22試合を消化して5勝6分け11敗という戦績。これまで積み上げてきた勝ち点は「21」で14位に位置している。一方で、ウルス・フィッシャー監督就任後は、公式戦11試合を戦って2敗のみと安定したパフォーマンスを発揮している。対するハンブルガーSVは、直近のリーグ戦5試合で無敗を継続し、連勝中と好調をキープしている相手だ。

佐野海舟が中盤の軸として先発出場した一戦は、マインツが立ち上がりから積極果敢に攻め込む展開となる。しかし、お互いに強度を高く保った試合は、徐々にハンブルガーSVが主導権を握っていく。

それでもマインツが再び攻勢を強めると、42分に貴重な先制点を奪う。GKダニエル・バッツから素早くパスをつなぎ、ボール敵陣深くの右サイドまで運ぶと、ダニー・ダ・コスタがクロス。ナディーム・アミリがこれを右足ダイレクトボレーで豪快にゴールネットを揺らした。前半はこのままマインツの1点リードで終えた。

後半も激しい強度のなかで試合が進む。すると64分、ハンブルガーSVはボックス前のいい位置でFKを獲得。キッカーのファビオ・ヴィエイラは壁の下を狙うと、ディフレクションしながら直接ゴールに吸い込まれ、ハンブルガーSVがここで追いついてみせた。

その後、スコアは1－1で動かないまま終盤に突入。マインツは積極的にシュート狙い、リードを奪おうとするが、なかなかシュートが枠内に飛ばない。対するハンブルガーSVもボールを縦に素早く運ぶが、マインツの守備を崩しきることはできない。

そして、どちらも次の1点を奪えないまま試合は終了。マインツは、ホームでハンブルガーSVと1－1で引き分けるという結果に終わった。なお、佐野海舟はフル出場を果たした。

次節、マインツは28日にアウェイでレヴァークーゼンと対戦。ハンブルガーSVは、3月1日にホームでライプツィヒと対戦する。

【スコア】

マインツ 1－1 ハンブルガーSV

【得点者】

1－0 42分 ナディーム・アミリ（マインツ）

1－1 64分 ファビオ・ヴィエイラ（ハンブルガーSV）

【動画】マインツの“エース”アミリのダイレクトボレー弾で先制！