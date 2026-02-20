ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第8回ライブ配信が2月13日に行われた。

今回の配信には、登録者数約1.4万人の人気YouTubeチャンネル『優勝請負人ぶらっど～常勝軍団エンゼルス～』を運営するぶらっど氏がゲスト出演した。

番組では、昨オフにボルティモア・オリオールズにトレード移籍したテーラー・ウォードについて話が及んだ。

ウォードは、昨季までエンゼルス一筋でプレーしてきた32歳の外野手。昨季も主力として157試合に出場し、打率.228ながらもキャリアハイの36本塁打、103打点をマークした。

主力放出という決断に対し、エンゼルスファンでもあるぶらっど氏は、「絶対出してほしいと思ってた」と率直な胸の内を明かした。

「ウォードの契約は今年まででしたし、ウォードを出して先を見据えて若手を取ったほうが良いと思う」

ウォードとのトレードで獲得したのは、26歳右腕のグレイソン・ロドリゲス。昨季は肘の手術の影響で登板機会がなかったが、2024年は20試合に登板して13勝4敗、防御率3.86を記録している。ぶらっど氏が語る“将来を見据えた補強”という見立てにも合致する動きだ。

ぶらっど氏は「（ロドリゲスは）去年は登板がなかったが、元々はトッププロスペクトでポテンシャルは間違いない。サンプルは少ないけどメジャーでも結果を出してますし、エンゼルスはロドリゲスを4年間保有できる。エンゼルスにとっては良いトレードになったと思う」と評価。

また、ロドリゲスの肘の状態には一定の不安も残るが、「リアルタイムでの経過も順調そうですし、4年あればいい結果を残してくれるんじゃないかなと。彼の伸び代と健康状態に賭けるのは、良かったと思う」と期待を示した。

2年連続でア・リーグ西地区最下位に沈んでいるエンゼルス。主砲のマイク・トラウトをはじめ、ノーラン・シャヌエル、ザック・ネトといった有望な若手もいる中、今季は浮上のきっかけを掴みたい。

さらに、ぶらっど氏は、かつてエンゼルスに所属していた大谷翔平について「残留させなくてよかった」とも言及。その真意についても番組内で語っている。

