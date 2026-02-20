RB大宮アルディージャは20日、DF酒井舜哉がアメリカのレッドブル・ニューヨークⅡへ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026年12月31日までとなる。

酒井は現在18歳で、大宮アルディージャU15、RB大宮アルディージャU18とアカデミーで育ち、今シーズンからトップチームへと昇格。190cm、82kgの恵まれた体格のディフェンダーで、将来が期待される才能。ただ、開幕から2試合はベンチ入りしていなかった。

レッドブル・ニューヨークIIはかつてのニューヨーク・レッドブルズ（現レッドブル・ニューヨーク）のリザーブチームで、MLSネクスト・プロ（アメリカ2部リーグ）に所属している。大宮から『レッドブル・グループ』内へ初の移籍となった酒井は、大宮の公式サイトを通じてコメントしている。

「このたび、レッドブル・ニューヨークⅡに期限付き移籍することになりました。プロキャリアの1年目から海外挑戦の場を作ってくださったレッドブルグループに感謝しています。スタートはセカンドチームからですが、いち早く自分の価値を証明し、MLSのトップチームで出場するために努力し続けたいと思います。「アカデミーから世界へ」を体現して、アルディージャに帰ってきたときにより大きい姿で帰ってこれるように頑張ります! 応援よろしくお願いします!」

【動画】酒井舜哉が海外挑戦決断の理由を語る