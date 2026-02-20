動画配信サービスのNetflixは20日、Netflix Japan YouTube SPコンテンツ第五弾として、「【井端弘和監督 × 渡辺謙】 プレミアム対談｜2026 ワールドベースボールクラシック」の映像を公開した。

今回の映像では、侍ジャパンを率いる井端弘和監督と、Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーを務める渡辺謙さんによるプレミアム対談が実現。

WBC開幕を前に、指揮官自らの口から、好きな野球スタイルやチーム編成のポイント、そしてダルビッシュ有投手をアドバイザーとして迎え入れた舞台裏までが語られている。

対談の最後、渡辺さんに連覇への思いを問われ、「やるからには優勝」としつつも「メンバーも相手も変わる中で、もう一度“チャレンジャー”として挑む姿勢が何より重要だ」と覚悟をにじませた井端監督。指揮官の揺るぎない決意に触れ、侍ジャパンの戦いをより深く、より熱く感じられるプレミアム対談となっている。

また、Netflixでは今月19日から、Netflixドキュメンタリーシリーズ「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」、「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」などの、WBC関連番組を公開。WBC過去5大会の歴史や、これまで明かされなかった真実など、ファンにとって見逃せない番組となっている。

【動画】井端弘和監督 × 渡辺謙のプレミアム対談がこちら！

Netflix Japanの公式YouTubeより

