金運、ひいては運は、思わぬ習慣が影響するといわれています。食卓は、金運や健康運にも影響を与える重要な場所です。

今回は、食卓に置いておくと金運がダウンするものと、金運がアップするものについてお話しします。

◆食卓に置いているとNGなもの

知らず知らずのうちに、金運・運気を下げてしまうアイテムとしては、新聞、雑誌、郵便物、家計簿、チラシ類です。これらのアイテムは、食事をしながら読んだり、確認したりする人も多いと思いますが、食事とは関係のないものです。

紙類は邪気を吸い込みます。食べ物のそばに邪気を吸い込んだ新聞やチラシなどがあると、極端な話、邪気まで一緒に口にしているかもしれないのです。

その他、小銭なども置きっぱなしにしている人もいるのですが、これもNG。お金はさまざまな人が触れるものです。決してキレイなものとはいえません。昔の人は、お金を数えるときには、必ず紙を敷いて、その上で数えたくらいのものなのです。

お金は大切ですが、置く場所によって、運気を逃してしまう可能性がありますので、注意してくださいね。

◆食卓にあってもOKなものは？

基本的にものは、適材適所に置いておくと運を下げずに済みます。つまり、食卓ですので、食事をするときに必要なもののみを置くようにすればいいのです。具体的には、卓上用の各種調味料、箸、スプーン、フォーク、ナプキンなどのカトラリー系です。

ただ、これらは置いていてもOKですが、できればきちんと収納しておくことが大切です。テーブルに収納スペースがあるなら、カトラリー一式を入れておきましょう。収納スペースがない場合は、籠などの収納グッズを用意し、ひとつにまとめておくのも一案です。

できれば調味料もまとめて収納しておくとよいのですが、冷蔵庫に入れておいた方がよいもの、常温でもよいものがあります。それぞれ籠などにまとめておき、必要なときに簡単に取り出せるようにしておきましょう。

◆余計なものを置かない、整理整頓を心がける

食卓も基本的に、食に関係ないものは置かない、整理整頓しておくのがベストです。また、テーブルそのものにも、金運を上げる効果があるといわれています。

おすすめの素材としては木製で、温かみのあるものです。また、丸いものはお金を引き寄せる効果があるといわれているので、テーブルの角が尖っているものより、丸みのあるものがよいでしょう。

テーブルを汚さないようにと、ビニールのクロスを使っている人は多いのではないでしょうか？ ビニール素材のものは、食事の場ではよくない氣が生まれるともいわれています。使う場合は、麻や綿などの天然素材のものを敷くとよいでしょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

