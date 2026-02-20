「マイナー契約を結ぶかも」大谷翔平所属のドジャース、構想外選手の去就…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となっているマイケル・コンフォート外野手は昨季、深刻な不振に陥った。いまだに去就が決まっていない状況だったが、新たに興味を示した球団が現れたようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ドジャースはワールドシリーズ終了直後、7人の選手がFAとなるオフを迎えた。ほとんどの選手の去就が決まっているが、コンフォートとマイケル・コペック投手のみ契約を結べていない状況だ。

特にコンフォートは昨季、ドジャースで打率.199、出塁率.305、長打率.333、本塁打12、打点36と不振に終わった。7月には好調な時期もあったが、その後失速し、ポストシーズンのロースターからも外れている。

その中でコンフォートにヒューストン・アストロズが関心を示しているという。先月はシカゴ・ホワイトソックスの興味も伝えられたが、その後同球団は別の選手で外野手の補強を進めてしまった。

不振から脱せていないコンフォートについてモレノ氏は「昨季の不振と明らかな意欲不足から、彼がマイナー契約を結ぶ可能性は否定できない」と言及した。

