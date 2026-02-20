ガンバ大阪は20日、同クラブのトップチームに所属する3名の選手の負傷を発表した。

ケガが明かされたのは、DF福岡将太、DF佐々木翔悟、DF横井佑弥の3選手。福岡と佐々木については、ともに15日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・WESTグループ第2節の名古屋グランパス戦で負傷していた。

0－0で突入したPK戦の末に名古屋が勝利した同試合、佐々木はスタメン出場していたが、66分にピッチに座り込み、負傷交代。その佐々木に代わって福岡が投入されたが、出場直後の68分、ファーストプレーで負傷し、交代枠を使い切っていたG大阪は、以降の時間を10人で戦わなければならなかった。

同試合から5日後の20日、G大阪は福岡と佐々木の診断結果を報告。福岡は左ハムストリング肉離れ、佐々木は右ハムストリング肉離れと診断された。両選手ともに、全治までに要する期間は明かされていない。

また、横井については前節の名古屋戦の前の11日に受傷しており、右前十字じん帯損傷、外側半月板損傷と診断された。

今季、福岡はここまで行われた明治安田J1百年構想リーグの2試合、佐々木は前節の名古屋戦とAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の計2試合に出場していた。横井についてはここまで出番がなかった。

G大阪にとっては、センターバックとして主力に君臨していた2名が同時に離脱する緊急事態に見舞われることに。今季開幕後、FW宇佐美貴史らに続く負傷者となり、相次ぐケガ人に悩まされている。

