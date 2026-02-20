今日の運勢は？ ★2026年2月21日（土）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月21日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月21日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしさを大切にすると良い日です。今日は、まわりの人の意見よりも、あなた自身がどう思うか、どう感じるかに意識をむけていくことで、運気が上がっていくでしょう。深く考察していくことで運気がアップする日です。なにか問題が起きたときには、あなただけの視点ではなく、いろんな価値観を取り入れて考えていくことで、良い展開があるでしょう。今日は、積極的に行動していくと良いでしょう。思い立ったら、少し腰が重たく感じたとしても、すぐに動いていくことで、あなたにとってより良い流れがやってきそうですよ。あなたが本当に望んでいることはなんでしょうか？今日は、あなたの心が求めていることについて追求していくと良い日です。理想の自分について、紙に書き出してみるのもいいでしょう。相手と向き合って話をしてみると良い日です。相手がなにを求めているのか、寄り添って話を聞き、きちんと伝わるようにあなたの意見を伝えていくことで物事がスムーズに進むでしょう。学びたかったことに向き合うと良い日です。本を読んだり、調べ物をしたりするのも良いでしょう。興味があることをさらに追求していくことで、良い展開があるでしょう。あなたの成功体験を増やしましょう。小さなことでも、ご自身が設定したことをかなえていくことが大切です。すぐにかないそうな願いから、時間がかかりそうな願いまで、書き出してみましょう。あなたの知りたいことは、夢の中にあるかもしれません。今日は眠りにつく前に、ご自身が知りたいことを明確にして、夢の中で答えてくださいと祈ってみましょう。必要なメッセージがあるかもしれませんよ。懐かしいものに触れると良い日です。故郷の食べものを食べたり、居心地が良いと感じる場所に行ったり、昔馴染みに会ったりすることで、ご自身を癒すことができそうですよ。今日は優雅な気持ちで過ごすと良い日です。日頃から頑張っているご自身にご褒美をあげましょう。好きなものを食べたり、欲しかったものを買ったり、贅沢に過ごすと良いでしょう。あなたの魅力がアップする日です。出会いを求めている方は、お洒落をしてお出かけをすることで、異性からのアプローチがあるかもしれません。出逢いを求めていない方は、注意が必要です。ライフワークバランスを考えると良い日です。最近のあなたは働きすぎてはいませんか？プライベートとお仕事のバランスを考えることは、とても大切です。あなた自身の時間をつくりましょう。このメッセージをみたあなたに、素晴らしい誕生のお知らせが届いています。あなたはいまこの瞬間、あるいはごく近い将来、幸せと祝福のオーラに全身を包まれるでしょう。あなたが抱く大切な夢や望みは、この世に生まれ出て現実となるまで守られることでしょう。なんらかのアイデアが具体的な形で世に出るかもしれません。いかなるものであれ、この素晴らしい誕生を祝福しましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/