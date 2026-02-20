ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第8回ライブ配信が2月13日に行われた。

今回の配信には、登録者数約1.4万人の人気YouTubeチャンネル『優勝請負人ぶらっど～常勝軍団エンゼルス～』を運営するぶらっどさんがゲスト出演した。

番組では、3月5日に開幕を控えるワールドベースボールクラシック（WBC）について話が及んだ。

開幕が近づく中、ひときわ注目を集めているのがアメリカ代表の“本気度”だ。主砲のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）をはじめ、昨季のサイ・ヤング賞投手らも名を連ねている。

野球王国の本気度にぶらっど氏も開口一番、「アメリカ、やばいでしょう」と本音を漏らした。

「今までも一流選手が出てましたけど、今回はジャッジなど、世界一と言っていい打者が出場する。先発陣では直近でサイ・ヤング賞を受賞しているスクーバル、スキーンズ、他にもブルペン含めいい投手ばかり」と、投打に渡って高い戦力を誇るアメリカを警戒。

さらに「前回（大会）は日本に負けて、いよいよガチできたのかなと。ロースターを見ていても、非常に楽しみ」と話し、豪華な顔ぶれに胸を躍らせた。

今大会はアメリカ代表だけでなく、ドミニカ共和国代表、ベネスエラ代表などにもメジャーの実績組が集結。大会連覇を目指す侍ジャパンにとって、厳しい戦いとなりそうだ。

また、番組ではぶらっど氏が応援するエンゼルスの今季についても言及。低迷が続くチームに対し、「本気で勝ちに行っているのか疑問」と率直な思いを語っている。

