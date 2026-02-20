NIPPON EXPRESSホールディングスは20日、3月5日(木)～3月17日(火)に開催される「2026 World Baseball Classic(TM)」で野球日本代表「侍ジャパン」のチームスポンサーとして協賛すると発表した。

大会期間中、「侍ジャパン」が着用するヘルメットの側面や球場内にＮＸのグループブランドシンボルを掲出し、大会を盛り上げるとともに、2大会連続の優勝を目指して世界の強豪国と戦う侍ジャパンを応援する。