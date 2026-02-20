マンチェスター・ユナイテッドが、ニューカッスルに所属するイングランド代表MFアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動き出している模様だ。現地時間19日、イギリスメディア『FootballFanCast』が伝えている。

ゴードンは、2001年2月24日生まれの24歳。エヴァートンの下部組織出身で、2017年12月にプロデビューを果たした。2023年1月には、ニューカッスルへと完全移籍で加入。今季はここまで公式戦36試合に出場して14ゴール5アシストと素晴らしい成績を残している。

『FootballFanCast』は「現在、マンチェスター・Uはアンソニー・ゴードンとの契約について水面下で協議している」と報道。マンチェスター・Uがニューカッスルのスター獲りに乗り出していることを伝えた。また、交渉の行方については「来季のチャンピオンズリーグ出場を逃せば、ニューカッスルは巨額の移籍を認める可能性がある」と、プレミアリーグで10位につけるニューカッスルが4位以内でフィニッシュできなかった場合にゴードン移籍のオペレーションが加速するとの見方を示した。

なお、現在UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位につけているのがマンチェスター・Uだ。マイケル・キャリック監督就任後に復調している“赤い悪魔”としては、CL出場権とゴードンの“二枚獲り”を実現させたいところだ。