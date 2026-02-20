デフトーンズ、15年ぶり単独来日公演が東京・大阪で決定

デフトーンズが、単独としては15年ぶりとなる待望の来日公演を開催することが決定した。

公演は2026年5月18日（月）に東京ガーデンシアター、5月19日（火）にZepp Osaka Baysideで行われる。東京公演は開場18:00／開演19:00、大阪公演も同じく開場18:00／開演19:00となる。

チケットは、東京公演がアリーナ・スタンディング17,500円、S指定席15,000円、A指定席14,000円（各税込）。大阪公演は1Fスタンディング16,000円、2F指定席17,500円（各税込／1ドリンク代別途）となっている。チケットの一般発売は3月28日（土）より各プレイガイドにてスタートする。

1988年に北カリフォルニア州サクラメントで結成されたデフトーンズは、これまでに全世界で1,000万枚以上のセールスを記録し、総ストリーミング再生数は100億回を突破。2000年発表の『White Pony』でグラミー賞を受賞するなど、オルタナティブ／ヘヴィロックの枠を超えた存在として確固たる地位を築いてきた。

2025年には10枚目のフルアルバム『Private Music』をWarner Recordsよりリリース。キャリアの新たなピークを迎えたと評される同作を携え、円熟味を増した現在のデフトーンズを体感できる貴重な機会となる。

DEFTONES 来日公演 2026

2026年5月18日（月）東京ガーデンシアター

Open 18:00 / Start 19:00

アリーナ・スタンディング ￥17,500

S指定席 ￥15,000

A指定席 ￥14,000（各税込）

2026年5月19日（火）Zepp Osaka Bayside

Open 18:00 / Start 19:00

1Fスタンディング ￥16,000

2F指定席 ￥17,500（各税込／1ドリンク代別途）

チケット一般発売：3月28日（土）～

公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/artist/2026/05deftones/