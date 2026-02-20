













中日ドラゴンズにドラフト1位で青山学院大学から入団した中西聖輝投手が20日、投球練習で力強いボールを投げ込んだ。











キャンプ終盤に差しかかる中、注目は球威だけではない。フォームの再現性、セットポジションでの間合い、捕手の構えに対する反応。一球ごとに、プロの打者を見据えた意識がにじむ。



ストレートは伸びのある軌道でミットに収まり、変化球も丁寧に確認。力任せではなく、コースを意識した配球が印象的だった。ブルペンという限られた空間でも、試合を想定したリズムが感じられる。



春季キャンプは体力面の確認だけでなく、プロ仕様への微調整の場でもある。中西投手は一球ごとにテンポを整えながら、完成度を高めている段階だ。



北谷で積み重ねてきた日々。その成果を実戦の舞台で示す時が近づいている。ドラフト1位右腕は、確かな手応えを胸に次のステップへと歩みを進めている。























【動画】ドラ1右腕の伸びる直球、中西聖輝のブルペン投球がこちら！

DAZNベースボールのXより













北谷キャンプ完走へ



ドラフト1位・中西聖輝がブルペン投球



🌸中日 春季キャンプ



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】