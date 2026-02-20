浦和レッズは20日、ベトナム航空とプレミアムパートナー契約を締結したことをクラブ公式サイト上で報告した。

浦和のクラブ公式サイトに掲載されたベトナム航空とのプレミアムパートナー契約締結に関する内容は、次のとおり。

■企業概要

〈社名〉ベトナム航空

〈日本支社代表〉ゴー シー アイン

〈日本支社所在地〉東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル6階

〈主な事業内容〉航空運送事業（旅客・貨物）

※サイトURLは浦和のクラブ公式サイトを参照

■ベトナム航空 コメント

「このたび、浦和レッズ様とプレミアムパートナー契約を締結できましたことを、心より光栄に存じます。浦和レッズ様は、日本を代表するサッカークラブの一つとして、長い歴史と情熱あふれるファン・サポーターの皆さまとともに、国内外で確固たる評価と信頼を築いてこられました。ベトナム航空は、5つ星評価のサービスを提供する航空会社として、日本の皆さまにベトナムの魅力をご紹介し、実際に現地を訪れていただくこと、さらにベトナムを拠点として東南アジア各国へと旅を広げていただくことを大切にしております。本パートナーシップを通じて、スポーツという世界共通の言語を活かし、日本とベトナム、さらには東南アジア地域全体をつなぐ交流を一層促進するとともに、多くの方々に新たな体験と意義ある出会いをご提供してまいりたいと考えております。 ベトナム航空 日本支社 総支配人 ゴー シー アイン」