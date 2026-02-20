現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった神奈川県在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：70歳男性

同居家族構成：本人、妻（63歳）

住居形態：賃貸

居住地：神奈川県

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：600万円

現在の預貯金：500万円、リスク資産：0円

これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金約400カ月

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：約7万円

老齢厚生年金（厚生年金）：約14万円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

配偶者の年金や収入：年金50万円（年額）

◆「年金だけの生活でも不安は少ない」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。

その理由として「現役時代からの貯蓄や支出の見直しにより、年金だけの生活でも不安は少なく、日常生活は安定している。今後も無理のない範囲で生活していきたい」と語っています。

ひと月の支出は約「10万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。

◆「外食を控えて、買い物は特売日を利用」

年金で足りない支出がある場合については「タンス預金」で賄っているという投稿者。

年金以外に「週に2～3日ほど清掃のパートをして」月に「5万円ほど」の給与収入を得ているそうで「体への負担が少なく、生活費の補助になるため」続けていきたいといいます。

また年金生活では日ごろから節約を心掛けているそうで、「光熱費では、電気やガスはこまめに消して、省エネ家電を使う。食費は外食を控えて、買い物は特売日を利用する。医療費についても、かかりつけ医を決めて無駄な受診を減らしている」とあります。

◆「時間に余裕。散歩や家庭菜園が楽しみ」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと早くから貯蓄や資産形成、年金制度について理解を深めておけばよかった。また運動や食生活など健康管理に気を配っていれば、今の生活がさらに楽になっていたと思います」と回答。

今後の生活については、「物価上昇に対して年金額が十分ではないことに不安を感じています。病気や介護が必要になった場合の医療費や将来の出費も心配」と投稿者。

一方で年金生活では「時間に余裕ができ、趣味や散歩、家庭菜園を楽しめる。家族や友人との時間を大切にできるようになった」と自身のペースで過ごす喜びも教えてくれました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部