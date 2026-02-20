千葉ロッテマリーンズは、4月5日（日）に行われる福岡ソフトバンクホークス戦（ZOZOマリンスタジアム、13時00分試合開始）において、「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売することを発表した。

本アイテムは、光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインとなっている。

受け取り方法については、これまで実施していたアプリ整理券による先着受付および外周TEAM26ブースでのお渡しから、ご入場時にゲートでのお渡しへ変更。当日のご入場時に対象チケットをお持ちの方へお渡しします。

「TEAM26デーグッズ付きチケット」は、対象チケット1枚につき「エナメルミニショルダー」1点。また、本チケットは、球団公式ファンクラブ『TEAM26』の有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入出来る。

藤原恭大外野手は「エナメルバッグは光沢があってスタイリッシュですし、水や汚れにも強くてお手入れがしやすいので、ジムに行くときなどにも使えそうだなと思いました。荷物もしっかり入るので、普段使いにもぴったりですね。

このTEAM26デーをきっかけに、ぜひファンクラブTEAM26に入って、球場でも日常の中でも一緒にマリーンズを応援してもらえたらうれしいです。」とコメントしている。

＜エナメルミニショルダー概要＞

素材：エナメルPVC製

サイズ：横280mm×縦200mm×奥行き110mm

【高解像度写真】丁度いいサイズ感…？バッグを持つ藤原恭大

[caption id="attachment_250619" align="aligncenter" width="1280"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

【関連記事】

【了】