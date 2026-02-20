大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流としてフル稼働することが期待されている。今春はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）もあることから早めの調整を進めているが、オープン戦では登板しない可能性が浮上した。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

大谷は昨季、4度目のMVP、ドジャース移籍後2年連続となる受賞を達成。チームを2年連続ワールドシリーズ制覇へ導き、キャリアをさらに歴史的な領域へと押し上げた。

今季は開幕から二刀流としての起用が期待される中でデーブ・ロバーツ監督は、大谷がオープン戦で登板する可能性は「低い」と明言。試合ではなく、管理された環境での調整を優先する方針を示した。

これは肘への不要な負荷を避け、段階的な調整を確実に進めるための措置とみられる。そのため、WBCでは指名打者に専念する予定だという。

注目の集まる大谷の起用についてグロエ氏は「彼は靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からの回復のために2024年を全休し、2025年も半分を欠場した。ドジャースは彼の復帰を慎重に進めることを決意したようだ」と言及した。

