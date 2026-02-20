サンフレッチェ広島は20日、MFトルガイ・アルスランが治療のためにドイツへ一時帰国したことをクラブ公式サイト上で報告した。

広島のクラブ公式サイトは「サンフレッチェ広島所属のトルガイ・アルスラン選手が治療のため、2月17日（火）に、ドイツへ一時帰国しましたので、お知らせいたします」と発表。帰国の理由は「左ヒラメ筋損傷による治療のため」とのことで、再来日については「3月上旬を予定しています」と伝えている。

アルスランは、1990年8月16日生まれの35歳。ドルトムントの下部組織出身で、ドイツではハンブルガーSVやアレマニア・アーヘン、自身のルーツがあるトルコではベシクタシュJKやフェネルバフチェSKといったクラブでプレーした。ウディネーゼ（イタリア）やメルボルン・シティ（オーストラリア）に在籍した後、2024年7月に広島へと完全移籍で加入。2024シーズンは途中加入ながら明治安田J1リーグで14試合に出場して8ゴールをマークした。

翌2025シーズンはさらなる活躍が期待されたが、2025年3月に右膝前十字靱帯を断裂。長期離脱を強いられたことにより、J1リーグでは9試合2得点の成績に終わった。明治安田J1百年構想リーグ（2026シーズン）では2試合に途中出場していた。