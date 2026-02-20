1980円で一日満喫！オーパークおごせの学割パックが学生生活を救う

「遊びたいけどお金がない…」「放課後や休日にゆっくりできる場所がほしい！」

もしあなたがそんな悩みを抱える学生さんなら、朗報です！埼玉県入間郡越生町にある複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE（以下、オーパークおごせ）」が、学生さん限定の超お得な「学割パックプラン」を販売開始しました。

平日限定で、入浴・選べる食事・レンタルタオルセットが付いて、なんとたった1,980円（税込）。さらに、施設内では漫画や卓球、ボードゲームまで遊び放題！日頃の勉強やバイトの疲れを吹き飛ばし、最高の思い出を作れるこのプラン、見逃す手はありませんよ。

最高の休日を1980円で！学生限定「オーパークおごせ学割パック」が神コスパすぎる

学校やバイト、就職活動で忙しい毎日を送る皆さん、たまには時間を忘れて思いっきりリフレッシュしたいですよね？オーパークおごせの学割パックプランは、そんな学生さんの願いを叶えるために誕生しました。

通常最大2,890円相当のサービスが、このプランならわずか1,980円で利用可能。その差額はなんと910円！約30%オフという破格の割引率で、心ゆくまで遊び、癒やされ、美味しいものに舌鼓を打つ一日が手に入ります。まるで大人の秘密基地のような充実した施設で、夢のような一日を過ごしませんか？

学割パックプランの概要

このお得なプランは、高校生・専門学生・大学生を対象に、平日限定で提供されます。

2026年3月2日（月）〜 平日限定中学生、高校生、専門学生、大学生一律1,980円（税込）

入浴料

選べるお食事

レンタルタオルセット（バスタオル、フェイスタオル）

入館時に学生証を必ず提示（他割引と併用不可）

平日の授業後や、バイトがない日に、友達とサッと立ち寄ってリフレッシュするのにぴったり。時間を気にせずゆったり過ごせる場所として、ぜひ活用してほしいという施設の想いが伝わってきます。

遊びも癒やしも全部叶う！オーパークおごせの「推しポイント」

この学割プランが単に「安い」だけではないんです。オーパークおごせが提供する体験そのものが、学生生活の素晴らしい彩りとなるはず。ここでは、このプランで楽しめる魅力的なポイントを深掘りします。

心身を解放する充実の温浴＆サウナ体験

勉強や人間関係のストレスは、学生さんにとってつきもの。そんな時こそ、お風呂やサウナで心身をデトックスすることが大切です。オーパークおごせには、水着で入れる3種類のサウナと2種類の水風呂が完備されています。

友達と「ととのう」体験を共有するもよし、一人でじっくり汗を流してリフレッシュするもよし。日頃の疲れを吹き飛ばし、新しい活力をチャージできるでしょう。

友達と白熱！漫画・卓球・ボードゲームで最高のエンタメタイム

私が個人的に最も注目したのは、このエンタメ要素の充実ぶりです。学割プランに含まれる入館料だけで、以下の施設を無料で満喫できます。

人気コミックから最新の雑誌まで、気になる作品を時間を気にせず読みふけられるのは、まさに至福のひととき。

友達と白熱のバトルを繰り広げるも良し、久しぶりに体を動かしてリフレッシュするも良し。

戦略性のあるゲームから、みんなで盛り上がれるパーティーゲームまで、無限の楽しみが待っています。新たな友達との出会いも期待できるかもしれませんね。

まるで大人の秘密基地のような空間で、時間の流れを忘れて夢中になれる。これは最高の「タイパ」ならぬ「タイリフ（タイムリフレッシュ）」ではないでしょうか？

選べる絶品グルメで心もお腹も大満足！

そして、学割パックプランには「選べるお食事メニュー」が付いてくるのも嬉しいポイント。しっかり遊んだ後には、美味しいご飯でエネルギーチャージしたいですよね！

メニューの一例として紹介されているのは、どれも食欲をそそるものばかりです。その日の気分に合わせて、最高のランチやディナーを楽しんでください。

角谷さんの卵で作ったオムライス

ふわふわ卵とデミグラスソースのハーモニーは、誰もが納得の定番メニュー！

からあげタルタル丼

ジューシーなからあげにたっぷりのタルタルソース。ボリューム満点で、学生さんにはたまらない一品！

焼きチーズカレードリア

とろーりチーズとカレーの組み合わせは間違いなし。熱々をハフハフしながら食べるのが最高ですね。

ポモドーロ

定番のトマトソースパスタ。シンプルながらも奥深い味わいで、誰もが好きな味！

豆乳担々ラーメン

ピリ辛とまろやかさが絶妙にマッチした担々麺。ヘルシー志向の方にもおすすめです。

自然と調和する複合型リゾート「O Park OGOSE」とは？

オーパークおごせは、「ビオトープ」、つまり「生物が暮らす場所」をコンセプトに掲げたユニークな複合型リゾート施設です。ただの温泉施設ではなく、グランピングキャビンやサウナスイートキャビンまで備える本格派。都会の喧騒から離れ、心身ともにリラックスできる環境が最大の魅力と言えるでしょう。

運営しているのは、地域活性化を目指す株式会社温泉道場。彼らの「地域を沸かす」という熱い想いが、この施設の随所に息づいています。

広々とした敷地には、室内温水プールなど、天候に左右されずに楽しめる設備も充実。まさに「BIO-RESORT」の名にふさわしい、自然と一体になった癒やしの空間が広がっています。

利用前にチェック！学割パックプランの賢い使い方

学割パックプランを最大限に楽しむために、いくつか確認しておきたいポイントがあります。

本館：10:00〜22:00（最終入館21:30）

レストラン：11:00〜15:00（L.O.14:30）、17:00〜21:00（L.O.20:00）

3日前までに席予約をお取りください。人気なので早めの予約が吉です！

入館時に学生証の提示が必須です。これを忘れてしまうと、せっかくのお得なプランが利用できなくなってしまいますので、必ず持参してくださいね。

BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

* 住所：埼玉県入間郡越生町上野3083-1

* 電話：049-292-7889

地域を盛り上げる「温泉道場」の想い

オーパークおごせを運営する株式会社温泉道場は、株式会社ONDOホールディングス傘下の一員です。ONDOホールディングスは「地域を沸かす」という企業理念のもと、温泉施設の運営だけでなく、地域活性化に貢献する様々な事業を展開しています。

ただのレジャー施設ではなく、地域全体を盛り上げようとする彼らの活動は、これからの日本の地域社会にとって非常に重要な存在です。オーパークおごせの学割プランも、そんな企業の「学生さんを応援したい」という温かい気持ちが形になったものなのでしょう。

まとめ：最高の学割で、心身ともに満たされる一日を！

オーパークおごせの「学生限定！ 入浴＋お食事セットの学割パックプラン」は、忙しい学生生活を送る皆さんにとって、まさに救世主のような存在です。

日頃の疲れを癒やし、友達との最高の思い出を作り、美味しい食事で満腹になる。そんな充実した一日が、驚きの価格で手に入るチャンスは滅多にありません。私も学生時代にこんな素敵な場所があったら、きっと毎週のように通っていたことでしょう（笑）。

ぜひこの機会に、オーパークおごせで心身ともにリフレッシュし、明日への活力をチャージしてくださいね！

さあ、学生証を握りしめて、最高の休日をオーパークおごせで過ごしましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。