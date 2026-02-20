













読売ジャイアンツの坂本勇人内野手が20日、自身のInstagramを更新。春季キャンプ真っ只中の沖縄の地で、まさかの人物と遭遇したことを報告した。











投稿に写っていたのは、横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手、そして競馬界のレジェンド・武豊騎手。投稿文には、「武豊さん、藤浪選手に偶然会いました！また皆で会えるの楽しみにしてます！！」と綴り、笑顔の3ショットを公開している。



武騎手も19日に自身のインスタグラムを更新し、同じ3ショットを添えて投稿。「藤浪晋太郎さんと焼肉を食べに行ったところ、なんと隣の席に坂本勇人さんが。まさかこんな形で久しぶりにお会いするとは思っていませんでした」と、レジェンドもまさかの遭遇に驚いたようだ。



競馬界を牽引してきた武騎手は1987年にデビューし、今季で騎手生活40年目を迎えたレジェンド。昨季にはJRA通算4600勝という金字塔を打ち立てた。



坂本内野手は、今季でプロ20年目を迎える。通算2500安打までは残り53本、立浪和義氏が持つNPB通算二塁打記録までは残り18本に迫っており、今季の達成が期待される。



種目は違えど、トップスター同士が偶然遭遇したのは何かの縁だろう。坂本内野手は昨季に苦戦を強いられただけに、今季の巻き返しが期待される。























【投稿】沖縄での偶然！坂本勇人が公開した3ショットがこちら



坂本勇人内野手のインスタグラムより













