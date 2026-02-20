ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグが19日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）はアウェイでズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴヴィナ）と対戦した。

クリスタル・パレスは、ECL・リーグフェーズを10位でフィニッシュし、決勝トーナメント進出へノックアウトフェーズを戦うことになった。対するズリニスキ・モスタルはリーグフェーズを23位で終え、何とか決勝トーナメントへの望みをつないだ。

鎌田大地がフル出場を果たしたした試合は43分、イスマイラ・サールの得点で先にリードを奪った。しかし、55分にボールロストからカウンターを受けて失点。その後、クリスタル・パレスはボールをコントロールし続けたが、1－1の引き分けで試合を終えた。

試合後、クリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督はイギリス『TNTスポーツ』にて「簡単なミスが2つあった。チャンスもあったし、常に優位だったわけではないが、1対1の守備ができていなかった。試合前にも話した通り、守備を整えなければならない」と守備面を課題として挙げた。

また、この試合では主力のフランス人DFマクサンス・ラクロワが負傷交代した。グラスナー監督は、「程度はわからない。医師たちが判断するだろう。なんにせよ、筋肉の問題だった。筋肉の負傷は決して良い兆候とは言えない。ケガがそれほどひどくないことを願う」と、軽傷ではない可能性もあると述べた。

なお、クリスタル・パレスはこの後、22日に行われるプレミアリーグ第27節でホームにてウルヴァーハンプトンと対戦し、26日に同じくホームでズリニスキ・モスタルとのセカンドレグに臨む。

【動画】ズリニスキ・モルタルvsクリスタル・パレス