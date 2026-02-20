ヨーロッパリーグ（EL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグが19日に行われ、ヘンク（ベルギー）はアウェイでディナモ・ザグレブ（クロアチア）と対戦した。

ヘンクは、EL・リーグフェーズ8試合を戦って5勝1分け2敗という戦績で勝ち点「16」を獲得。しかし、得失点差でわずかに8位ローマ（イタリア）を下回り、プレーオフに回ることになった。一方のディナモ・ザグレブは勝ち点「10」の23位で終え、決勝トーナメント進出に向け、ホームで先勝したいところだった。

伊東純也が左ウイングとして先発出場した一戦は、立ち上がりから攻守が入れ替わる展開となる。そして15分、ヘンクが先にスコアを動かした。左CKのチャンスを得ると、キッカーのコンスタンティノス・カレツァスが蹴ったボールを、ブライアン・ヘイネンが頭で合わせて先制する。

さらにヘンクは20分、自陣でボールを奪ってカウンターに転じると、カレツァスが対角のスルーパスを送り、ボールがアーロン・ビボートにわたると、そのままボックス内に侵入して折り返す。最後はこぼれ球をザカリア・エル・ワアディが冷静に決め、リードを2点とした。

ホームで苦しい展開となったディナモ・ザグレブは、徐々に攻勢を強める。すると44分、ディナモ・ザグレブは敵陣でのパスワークからフラン・トピッチが右サイドからカットインしてボックス内に侵入してボールを折り返す。これをディオン・ドレナ・ベーリョが押し込み、1点を返した。前半はヘンクの1点リードで終えた。

後半に入ってからも、ディナモ・ザグレブが前半の勢いそのままに攻勢を仕掛ける。しかし、シュートまで持ち込むことはできず、スコアが動かないまま終盤に突入する。

しかし、次に1点を奪ったのはヘンク。90分、エル・ワアディがボックス内で相手選手をかわし、シュートコースを作ると、左足で強烈なシュートを放ち、リードを2点に広げた。結局、ヘンクはそのまま3－1でディナモ・ザグレブに勝利。決勝トーナメント進出へ、アウェイで先勝することに成功した。なお、伊東純也は70分までプレーした。

セカンドレグは、26日にヘンクのホームで行われる。

【スコア】

ディナモ・ザグレブ 1－3 ヘンク

【得点者】

0－1 15分 ブライアン・ヘイネン（ヘンク）

0－2 20分 ザカリア・エル・ワアディ（ヘンク）

1－2 44分 ディオン・ドレナ・ベーリョ（ディナモ・ザグレブ）

1－3 90分 ザカリア・エル・ワアディ（ヘンク）

【ハイライト動画】伊東純也が先発! ディナモ・ザグレブvsヘンク