













中日ドラゴンズのミゲル・サノー内野手が19日、北海道日本ハムファイターズとの練習試合に「2番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で鋭い当たりの安打を放った。











中日は1－3と日本ハムにリードを許して迎えた4回裏、サノーがこの回の先頭打者として右打席へ向かう。日本ハムは先発の金村尚真から2番手として生田目翼をマウンドに送った。



その初球、甘く入ったツーシームを捉えると、打球は強いゴロとなって三遊間を割り、左前打となった。これが日本における実戦“初安打”となった。



サノーは初回の第1打席でも2球目を積極的に打っていく打撃をみせていた。二塁を守っていたロドルフォ・カストロの攻守もあって二ゴロにはなったが、果敢にスイングを仕掛ける姿勢を貫いている。



2回に先制のソロ本塁打を放ったジェイソン・ボスラーも2球目を捉えて防球ネット直撃弾を放っており、現段階での仕上がりの良さを示している。



今季からホームのバンテリン・ドームにはテラスが敷かれ、中日の戦い方も昨年までとは変わってくることが想像できる。両外国人の積極的な打撃をシーズン通して見ることができれば、チームの上位進出に向けて大きな戦力となりそうだ。



























