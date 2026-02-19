「非常に良い補強」菅野智之ら新戦力で先発ローテが一新！？　ベテラン勢…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズはオフシーズンに入り、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手など複数のベテラン選手をチームに加えた。投手陣の強化に力を入れたことで、長年の課題が解決するかもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ロッキーズが本拠地とするクアーズ・フィールドは標高約1600メートル地点にあるため、空気が薄いことによって空気抵抗が薄くなり、他のどのスタジアムよりも打球がより遠くへ飛びやすくなる。それ故に“投手泣かせ”の球場と知られ、ホームにもかかわらず、投手にとっては強みではない場所となっている。

しかし、37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といった経験豊富な新戦力なら、クアーズ・フィールドを攻略できる可能性がある。

それを踏まえ、同紙は「昨季43勝119敗と低迷していたロッキーズは、投手陣の補強に驚くほど積極的な動きを見せた。

キンタナ、ローレンゼン、菅野などベテラン先発投手をローテーションに加えることで、苦戦してきたローテーションとチーム全体に、驚くほどの弾みがつくかもしれない」と期待感を示した。

そして、ロッキーズの先発ローテーション予想としては、カイル・フリーランド投手、キンタナ、ローレンゼン、菅野、ライアン・フェルトナー投手を選出し、B-評価を下している。

菅野については「昨季はやや平凡な成績に終わったが、与四球は36と少なく、制球力の高さをうかがわせる場面もあり、しばしば試合の終盤まで投げ、クオリティスタートも10度記録した。

その一方で、この右腕は一発病に苦しんだ。

2025年にはア・リーグ最多となる33本塁打を浴びている。

ロッキーズとしては、菅野がMLB初挑戦による適応期間を乗り越え、日本で10年以上にわたって発揮してきた支配的な投球を取り戻すことを期待している。

球団の立場から見れば、先発ローテーションを強化するための選択肢に幅を持たせる、非常に良い補強と言える」と伝えている。

