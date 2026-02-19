大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、度重なる投手陣の負傷離脱に苦しんでいた。その傾向は今季も続く予兆が見られおり、左肩の炎症に悩まされているブレイク・スネル投手が開幕に間に合わない可能性が浮上している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマシュー・モレノ記者が報じた。

スネルは昨季、左肩の炎症で約4か月間も離脱した。それでもワールドシリーズで戦列復帰を果たし、ドジャースの連覇に貢献している。

しかし、オフシーズンに入ってから再び肩の不安を抱えていたことを公表。手術の必要はないものの、冬場の投球プログラムは理学療法と休養を優先したため遅れが生じたという。

ドジャーフェストに登場したスネルは「理学療法に通い始めた日と終えた日では、強さも感覚もまるで違う」と回復への手応えを語っているが、すでに投球練習を始めている大谷翔平選手や山本由伸投手らとは異なり、開幕に間に合うかどうかは不透明だ。

心配されるスネルの状態についてデーブ・ロバーツ監督は「彼がマウンドに上がり、ブルペンで投球し、打者と対戦すれば、より詳しい状況がわかるだろう。しかし、明らかに彼はまだその段階に至っていない。マウンドに上がるまでは、私も本当にわからない」と言及した。

