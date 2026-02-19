高卒ドラフト1位として大きな期待を集めたが、打撃不振と故障に苦しみ停滞。2026年もキャンプ序盤から離脱を強いられ、立場はさらに厳しさを増している。

高卒ドラ1への試練

浅野翔吾

・投打：右投右打

・身長／体重：171cm／86kg

・生年月日：2004年11月24日（21歳）

・経歴：高松商

・ドラフト：2022年ドラフト1位（巨人）

・2025年成績：29試合出場、打率.187（75打数14安打）、2本塁打、8打点

高卒3年目の2025年は打撃不振や故障に苦しみ、不本意なシーズンを過ごした浅野翔吾。2026年は巻き返しが期待されたが、早々に戦線離脱を強いられた。

高松商では1年時からレギュラーに定着すると、3年夏の甲子園では打率.700（10打数7安打）、3本塁打をマーク。

高校通算68本塁打を誇る強打者として注目を集め、2022年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した。

高卒1年目から一軍デビューを飾り、プロ初本塁打を記録。翌2024年には40試合に出場し、打率.240、3本塁打、18打点と確かな成長を示した。

しかし、2025年は開幕から打撃不振に陥り、4月下旬には三軍降格を経験。その後に一軍へ昇格し、29試合に出場したが、打率.187と振るわず。

ファームでも46試合の出場で打率.205、2本塁打、19打点と低調な結果に終わった。

高卒4年目の2026年は、春季キャンプ二軍スタート。さらには右ふくらはぎの肉離れによって痛恨の離脱を強いられるなど、徐々に厳しい状況へ置かれつつある。

