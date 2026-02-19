「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が2月22日、23日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で、2月27日、28日にはバンテリンドーム ナゴヤで開催。「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC）」を見据えて侍ジャパンが福岡ソフトバンクホークス・中日ドラゴンズと熱い戦いを繰り広げる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間をまとめている。
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎
2月22日(日) 侍ジャパンVSソフトバンク
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日系列 地上波（全国ネット） 12:55～
インターネット配信
Prime Video 12:30～
2月22日(月・祝) 侍ジャパンVSソフトバンク
テレビ
＜地上波＞
TBS系列 地上波（全国ネット） 13:55～
※16:30～BS-TBSにてリレー放送
インターネット配信
Prime Video 13:30～
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋
2月27日(金) 侍ジャパンVS中日
テレビ
＜地上波＞
TBS系列 地上波（全国ネット） 18:45～
インターネット配信
Prime Video 18:30～
2月28日(土) 侍ジャパンVS中日
テレビ
＜地上波＞
テレビ朝日系列 地上波（全国ネット） 18:56～
インターネット配信
Prime Video 18:30～
