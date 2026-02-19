【放送予定】ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 視聴方法一覧（テレビ番組…







「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が2月22日、23日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で、2月27日、28日にはバンテリンドーム ナゴヤで開催。「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC）」を見据えて侍ジャパンが福岡ソフトバンクホークス・中日ドラゴンズと熱い戦いを繰り広げる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間をまとめている。 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 2月22日(日) 侍ジャパンVSソフトバンク テレビ ＜地上波＞ テレビ朝日系列 地上波（全国ネット） 12:55～ インターネット配信 Prime Video 12:30～ 2月22日(月・祝) 侍ジャパンVSソフトバンク テレビ ＜地上波＞ TBS系列 地上波（全国ネット） 13:55～ ※16:30～BS-TBSにてリレー放送 インターネット配信 Prime Video 13:30～ ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 2月27日(金) 侍ジャパンVS中日 テレビ ＜地上波＞ TBS系列 地上波（全国ネット） 18:45～ インターネット配信 Prime Video 18:30～ 2月28日(土) 侍ジャパンVS中日 テレビ ＜地上波＞ テレビ朝日系列 地上波（全国ネット） 18:56～ インターネット配信 Prime Video 18:30～ 【了】

