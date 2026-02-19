MIYAZAKI, JAPAN - OCTOBER 21: SAMURAI JAPAN Manager Atsunori Inaba #80 of Japan attend the Samurai Japan players meeting on October 21, 2019 in Miyazaki, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

　

　「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が2月22日、23日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で、2月27日、28日にはバンテリンドーム ナゴヤで開催。「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC）」を見据えて侍ジャパンが福岡ソフトバンクホークス・中日ドラゴンズと熱い戦いを繰り広げる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間をまとめている。

 

　

 

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎

2月22日(日) 　侍ジャパンVSソフトバンク

テレビ

＜地上波＞

テレビ朝日系列 地上波（全国ネット）　12:55～

 

インターネット配信

Prime Video 12:30～

 

　

 

2月22日(月・祝) 　侍ジャパンVSソフトバンク

テレビ

＜地上波＞

TBS系列 地上波（全国ネット）　13:55～

※16:30～BS-TBSにてリレー放送

 

インターネット配信

Prime Video 13:30～

 

　

 

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

2月27日(金)　侍ジャパンVS中日

テレビ

＜地上波＞

TBS系列 地上波（全国ネット） 18:45～

 

インターネット配信

Prime Video 18:30～

 

　

 

2月28日(土)　侍ジャパンVS中日

テレビ

＜地上波＞

テレビ朝日系列 地上波（全国ネット） 18:56～

 

インターネット配信

Prime Video 18:30～

 

　

 

 

【了】