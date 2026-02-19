南沙良 狂気のストーカー役で怪演！ ゆりやん監督作で見せた新境地に鞘師里保「“南沙良がこんなことをするんだ！”という驚きがすごい」

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

2月のマンスリーゲストは、俳優・モデルの南沙良（みなみ・さら）さん。7日の放送では、現在公開中の主演映画「禍禍女（まがまがおんな）」（監督：ゆりやんレトリィバァ）の裏話、などについて伺いました。

2002年生まれ、東京都出身。2014年に「第18回 nicolaモデルオーディション」でグランプリを受賞、専属モデルデビュー。2017年に俳優デビューを果たし、翌年に映画「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で映画初主演をつとめ数々の映画賞を受賞し、その演技力が高く評価される。現在は、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァさんが初監督をつとめた映画「禍禍女」でも主演を務めています。

◆ゆりやんレトリィバァ初監督作「禍禍女」で見せる“狂気とチャーミングさ”

鞘師：2月6日から南さん主演の映画「禍禍女」が公開されました。私も拝見しましたが、まずはどのような作品か教えていただけますか。

南：美大を舞台に、私が演じる主人公の早苗が、片思いの男性に執着して狂気的なストーカー行為を繰り広げるというストーリーです。

鞘師：一視聴者として「南沙良がこんなことをするんだ！」という驚きがすごかったです。狂気に満ちているのですが、どこかキュートでチャーミング。ゆりやんレトリィバァさんが監督ということもあり、ホラーなのに思わず笑ってしまうような、不思議な感覚になる作品でした。物語の真相が何層にも重なっているのも面白かったです。この作品のオファーを受けたときは、どう感じましたか。

南：脚本の段階でかなりインパクトがあったのですが、何より、ゆりやんさんが監督をされるということで、ぜひご一緒したいと楽しみにしていました。

鞘師：ゆりやんさんからは、どのような演出や指示がありましたか。

南：クランクイン前から何度もお話しさせていただきました。撮影中もシーンごとに丁寧に対話を重ねた印象です。ただ、一番印象的だったのは、撮影現場での「朝礼」ですね。

鞘師：朝礼ですか？

南：ゆりやん監督が「禍禍女！ 禍禍女！」とコール＆レスポンスをして、スタッフさん全員で応えるという時間があったんです。

鞘師：それは現場の空気が変わりそうですね！

南：すごく楽しかったですし、「さあ頑張るぞ！」と気持ちの切り替えがうまくできました。

◆衝撃のミュージカルシーンに注目！「そこが一番怖いかも（笑）」

鞘師：南さん的に、特に注目してほしいポイントはどこでしょうか。

南：早苗は狂気じみた女の子ですが、見ているうちにだんだん愛らしく思えてくるはずです。その“可愛らしさ”がポイントかなと思います。あとは、途中にミュージカルシーンがあるんです。

鞘師：ありましたね！ あのシーンはすごかったです。

南：台本を読んだときから「これはどうやって演じるんだろう」と衝撃的だったのですが、完成した映像を観て、とてもエネルギーのある面白いシーンになっていると感じました。

鞘師：全編通して早苗の怖さは感じるのですが、ある意味あそこが一番怖いかもしれません（笑）。南沙良さんの新たな一面が見られる映画「禍禍女」は現在公開中です。ぜひ劇場でチェックしてください！

