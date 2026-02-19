すがちゃん最高No.1「チャラくてわけの分からない男が…」AD時代の“黒歴史”を語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月16日（月）の放送は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1さんが登場！

ここでは、すがちゃん最高No.1さん（以下：すがちゃん）がテレビ局のADとして働いていた頃のエピソードを語りました。

◆AD時代のかましすぎた失敗

れなち：昨年もいろんなところで活躍を拝見していましたけれども、すがちゃんは（テレビ局の）ADさんを経て、ぱーてぃーちゃんを結成しているんですもんね。

すがちゃん：そうですね、もともとADをやっていて。

れなち：当時はめっちゃ忙しかったのではないですか？

すがちゃん：それこそ、AD以外もカメラマンとかをやったりしていましたね。

れなち：また、いろんなところでAD時代の話をされていますけど、シゴデキADっていうよりは……。

すがちゃん：まあ、どちらかというと“絶望”。

れなち：絶望（笑）。「最初すごく大変だった」っておっしゃっていますもんね。

すがちゃん：でも、これはまあ基本的に僕が悪いんですね。

れなち：そうなのですね（笑）。

すがちゃん：昔から何か常にかましたい性格なんですよ。それで、入社してすぐ、初対面の人とはきちんとした挨拶するじゃないですか。

れなち：そうですね。

すがちゃん：会社なんか特に先輩や上司、メーカーさんなどいろんな方々がいらっしゃるなかで、「すぐ仲良くなりたいし、何かかまさないと」と思って、入社していきなり（お笑いコンビの）EXITみたいな感じで「おはようございます～！ やっちゃいますかー！」って（笑）。

れなち：そんなADいないですよ（笑）。

すがちゃん：これで嫌われまして。

れなち：そうでしょうね（笑）。

すがちゃん：しかも、ちょっと女性が多めの会社だったんです。そこに、チャラくてわけの分からない男が「下の名前で呼んじゃっていいっすか～！」みたいな感じで。

れなち：芸風ではなくガチの……。

すがちゃん：そう、芸でやっているから笑えるけど、ガチのEXITって引くのよ。

れなち：そうかも（笑）。EXITさんは本当に丁寧だから。

すがちゃん：2人ともちゃんとしているから。しかも、僕自身も別に根っからそういうタイプじゃないのにやっちゃって。

れなち：ハハハ（笑）。じゃあ、今のADさんに何か伝えたいことはありますか？

すがちゃん：本当にマジで、とにかく地に足をつけて。

れなち：地に足つけて（笑）。

すがちゃん：変に無理して笑わなくてもいいです。

