すがちゃん最高No.1「チャラくてわけの分からない男が…」AD時代の“黒歴史”を語る

ここでは、すがちゃん最高No.1さん（以下：すがちゃん）がテレビ局のADとして働いていた頃のエピソードを語りました。
◆AD時代のかましすぎた失敗
れなち：昨年もいろんなところで活躍を拝見していましたけれども、すがちゃんは（テレビ局の）ADさんを経て、ぱーてぃーちゃんを結成しているんですもんね。
すがちゃん：そうですね、もともとADをやっていて。
れなち：当時はめっちゃ忙しかったのではないですか？
すがちゃん：それこそ、AD以外もカメラマンとかをやったりしていましたね。
れなち：また、いろんなところでAD時代の話をされていますけど、シゴデキADっていうよりは……。
すがちゃん：まあ、どちらかというと“絶望”。
れなち：絶望（笑）。「最初すごく大変だった」っておっしゃっていますもんね。
すがちゃん：でも、これはまあ基本的に僕が悪いんですね。
れなち：そうなのですね（笑）。
すがちゃん：昔から何か常にかましたい性格なんですよ。それで、入社してすぐ、初対面の人とはきちんとした挨拶するじゃないですか。
れなち：そうですね。
すがちゃん：会社なんか特に先輩や上司、メーカーさんなどいろんな方々がいらっしゃるなかで、「すぐ仲良くなりたいし、何かかまさないと」と思って、入社していきなり（お笑いコンビの）EXITみたいな感じで「おはようございます～！ やっちゃいますかー！」って（笑）。
れなち：そんなADいないですよ（笑）。
すがちゃん：これで嫌われまして。
れなち：そうでしょうね（笑）。
すがちゃん：しかも、ちょっと女性が多めの会社だったんです。そこに、チャラくてわけの分からない男が「下の名前で呼んじゃっていいっすか～！」みたいな感じで。
れなち：芸風ではなくガチの……。
すがちゃん：そう、芸でやっているから笑えるけど、ガチのEXITって引くのよ。
れなち：そうかも（笑）。EXITさんは本当に丁寧だから。
すがちゃん：2人ともちゃんとしているから。しかも、僕自身も別に根っからそういうタイプじゃないのにやっちゃって。
れなち：ハハハ（笑）。じゃあ、今のADさんに何か伝えたいことはありますか？
すがちゃん：本当にマジで、とにかく地に足をつけて。
れなち：地に足つけて（笑）。
すがちゃん：変に無理して笑わなくてもいいです。
