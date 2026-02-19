大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間19日、米メディア『NBCスポーツ』によるナリーグのサイヤング賞予想で5位に入った。1位はピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手だったが、その同投手が大谷への思いを口にしたという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

スキーンズは2024年にメジャーデビューすると、いきなり23登板、11勝3敗、防御率1.96といった好成績をマーク。翌2025年も32登板、10勝10敗、防御率1.97と好投を見せ、自身初のサイヤング賞を受賞している。

同メディアは「彼は南カリフォルニア出身で、エンゼルスファンとして育ったことを公言しているが、最近の『ピッチングニンジャ』のインタビューではある一人の選手の名前を挙げた（もう察しはつくだろう）」としつつ、「僕は物心ついた頃からずっとエンゼルスファンなんだ。できる限り大谷をお手本にしてきたよ」というスキーンズのコメントを紹介。

続けて、「エンゼルスで大谷がデビューした2018年当時、スキーンズはまだ15歳だった。このことを考えれば、将来メジャーを目指す他の若者たちと同じように、“大谷フィーバー”に夢中になっていたのも当然だろう」と記している。

