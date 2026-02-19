リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、日本代表MF遠藤航ら負傷離脱中の選手たちの現状について言及した。19日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。

遠藤は11日に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今季初のリーグ戦初スタメンを飾った。しかし、62分にクロス対応時に左足を負傷。一度は立ち上がりプレーを続行したものの、直後に再びピッチに倒れ込み、担架に乗せられピッチを後にしていた。

クラブは遠藤の離脱期間について公表しておらず、スロット監督も「しばらくは欠場するだろう」と語りつつ、「シーズン終盤に復帰する可能性があることを期待している」と、具体的な復帰時期については明かしていない。

そして、スロット監督は19日にプレミアリーグ第27節ノッティンガム・フォレスト戦に向けた会見に出席。改めて遠藤について「ワタは長期間欠場する予定だが、正確な期間はわからない」とコメント。依然として遠藤の復帰時期は見通しが立っていないことを認めている。

また、オランダ代表DFジェレミー・フリンポンに関しては「今週は復帰しない。計画通りに進めば、来週にチームに復帰することを期待している」とし、スウェーデン代表FWアレクサンダル・イサクについては「今週初めてランニングシューズを履いてピッチに立つことができた。もうしばらくはかかるだろ」とコメントを残した。

現在プレミアリーグ6位のリヴァプールは22日に敵地でノッティンガム・フォレストと対戦する。